FOTO: Krkaši tudi po petem krogu neporaženi

29.10.2022 | 08:50

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 5. krogu lige Nova KBM sinoči doma premagali Terme Olimia z 82:75 (13:12, 34:41, 62:59).

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 300, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Smrekar (Nova Gorica), Rebeušek (Celje).

* Krka: Stergar 1 (1:2), Cerkvenik 6 (1:2), Stipčević 25 (8:8), Vucić 6 (0:2), Spasojević 20 (7:8), Špan 19, Škedelj 2 (0:3), Macura 3 (1:2).

* Terme Olimia Podčetrtek: Muratović 7, Turner 11 (3:4), Škorjanc 3, Švigelj 6, Stoimenov 3, Struger 2, Čebular 12 (2:5), Atanacković 19 (3:4), Tadić 12 (6:6).

* Prosti meti: Krka 18:27, Terme Olimia 14:19.

* Met za tri točke: Krka 10:25 (Špan 3, Spasojević 3, Stipčević 3, Cerkvenik), Terme Olimia 9:29 (Švigelj 2, Atanacković 2, Čebular 2, Stoimenov, Muratović, Škorjanc).

* Osebne napake: Krka 20, Terme Olimia 25.

* Pet osebnih: Atanacković (38.).

Košarkarji Krke ostajajo ob Šentjurju edina neporažena ekipa v ligi Nova KBM. V petem nastopu so pred domačimi gledalci premagali Terme Olimia, ki so v tekmo vstopile po dveh zaporednih zmagah, zdaj pa so padle pod polovični izkupiček.

Izbranci trenerja Gašperja Okorna so do zmage prišli precej težje, kot kaže končni rezultat. Gostje iz Podčetrtka so dobili prvi polčas z 41:34, na začetku drugega dela pa so vodili z 51:38.

Nato sta na sceno stopila Rok Stipčević in Radosav Spasojević, ki sta v tretji četrtini skupaj dosegla 21 od 28 točk Krke. Z delnim izidom 15:1 so domači na zadnji mali odmor odšli s prednostjo treh točk, ki so jo suvereno zadržali in vpisali sedmo zaporedno zmago ob dveh v regionalnem tekmovanju Aba 2.

Stipčević je tekmo končal pri 25 točkah (met 7:16, 5 podaj, 5 ukradenih žog, indeks 28), Spasojević jih je dodal 20 (trojke 3:3), Jan Špan pa 19 (met 8:13, trojke 3:4). Pri gostih je Simo Atanacković dosegel 19 točk (met 7:12, 8 skokov), a le dve v drugem polčasu.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: ''Precej težka in živčna tekma. Dobro je, da smo jo dobili. Dobili smo jo predvsem z obrambo, saj smo imeli v prvem polčasu zelo velike težave z realizacijo. Zgrešili smo ogromno »zicerjev«. Gostje so igrali dokaj sproščeno in so zadevali, največ težav nam je povzročal Atanacković. Mislim, da se tekma prelomila, ko smo spremenili obrambo in začeli vse prevzemati. Nato smo dosegli nekaj lahkih košev in ujeli ritem tudi v napadu. Nismo pa bili stanju, da bi tekmo prej pripeljali h koncu. Čestitam gostom za prikazano igro, za nami pa je 14 dni, v katerih smo igrali pet tekem, ki nikakor niso bile lahke. Igrali smo s tremi, po vsej verjetnosti najmočnejšimi konkurenti v ligi, Šenčurjem, Heliosom in Podčetrtkom ter dve tekmi na turnirju 2. ABA lige na Zlatiboru. Dobili smo vseh pet tekem, s čimer moramo biti zadovoljni.''

Novomeščani bodo v naslednjem krogu 4. novembra gostovali pri novincu v prvoligaški druščini LTH Castings.

Pred začetkom sinočnje tekme so se z minuto molka poklonili Slavku Medletu, ki je umrl minuli teden, v 70. letih minulega stoletja pa je bil predsednik domačega kluba.

STA; M. K.

