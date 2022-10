FOTO: Šola in igrišče ob njej prenovljena, dobili tudi novo parkirišče

29.10.2022 | 15:00

Slavnostni prerez traku, s katerim so namenu predali nove pridobitve za šolo in kraj. (Foto: M. Ž.)

Orehovica - V Orehovici so včeraj popoldne odprli prenovljeno stavbo Podružnične šole Orehovica s pripadajočim igriščem in parkiriščem. Trak so prerezali šentjernejski župan Jože Simončič, ravnatelj Osnovne šole Šentjernej Aljoša Šip, zasebni partner v projektu celovite prenove šole Matevž Pongračič iz podjetja Synco in upokojena učiteljica Vera Pavlič, ki je na tej šoli delala vso svojo delovno dobo.

Podružnična šola v Orehovici v novi podobi

Kot je v nagovoru povedal župan, se je občina zaradi potrebe po prenovi in tudi zaradi zniževanja stroškov energije odločila za energetsko sanacijo objektov v svoji lasti, med katerimi je tudi podružnična šola v Orehovici. Ta je bila po zadnjem velikem potresu v Petrinji protipotresno sanirana in potem prenovljena v sklopu celovite energetske prenove javnih objektov v občini, ki je zajemala tudi Osnovno šolo Šentjernej, knjižnico in Kulturni center Primoža Trubarja, Zdravstveno postajo Šentjernej in občinsko stavbo. Energetske sanacije so se lotili v javno zasebnem partnerstvu z družbama Synco in Tames.

Za prisrčen program so poskrbeli prav vsi učenci podružnične šole.

Prenove šole v Orehovici je vključevala menjavo kritine in izolacijo podstrešja, menjavo stavbnega pohištva, izolacijo stavbe z novo fasado, vgradnjo geosond in toplotnih črpalk ter montažo novih svetil, poleg tega pa so obnovili še večnamensko dvorišče ob šoli, ki ima po novem tudi razsvetljavo za nočno uporabo in pitnik, ter uredili novo parkirišče. Še posebej igrišče in parkirišče sta po besedah ravnatelja Aljoše Šipa pridobitev za Orehovico, tako si želi "da šola ne bi postala samo hram učenosti, ampak tudi center aktivnega življenja in druženja prebivalcev Orehovice in okoliških zaselkov."

Skupna vrednost energetske sanacije na vseh objektih v občini je znašala nekaj več kot 2,4 milijona evrov brez DDV, od tega je šentjernejska občina pridobila malo manj kot 1,2 milijona evrov nepovratnih kohezijskih sredstev, vložek koncesionarja pa znaša prav tako malo manj kot 1,2 milijona evrov brez DDV. Skupna vrednost naložb v Orehovici pa je dobrih 578.000 evrov.

Pol stoletja vodovodnega sistema Orehovica

Direktor novomeške Komunale Bojan Kekec in župan Simončič sta nazdravila z vodo iz novega pitnika.

Ob tej priložnosti so obeležili tudi 50-letnico vodovodnega sistema Orehovica. Kako pomembna je čista pitna voda, je v svojem nagovoru izpostavil Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto, svoje spomine na čas trasiranja vodovodnega sistema pa je z zbranimi delil Franci Koncilija, ki je bil tedaj geodet takratnega Vodovoda Novo mesto.

Prireditev so z nastopi obogatili Pihalni orkester Občine Šentjernej in Mešani pevski zbor Ajda Orehovica, za domiselno predstavitev Podružnične šole Orehovica skozi čas pa je poskrbelo vseh 70 učencev šole. Nove pridobitve je blagoslovil šentjernejski župnik Anton Trpin, pogostitev pa pripravile članice Društva kmetic Šentjernej.

M. Ž.

