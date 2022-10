FOTO: Na AC pogorel avto; na brežino in na streho

30.10.2022 | 08:30

Na AC pri Trebnje je sinoči gorel avto. (Foto: FB PKD)

Še z druge strani ... (PKD)

Včeraj ob 14.23 je v naselju Bučerca, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo z vozišča na obcestno brežino in se pri tem prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli po vozišču iztekle motorne tekočine in preprečili nadaljnje iztekanje. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

MInulo noč ob 2.05 sta se na cesti Tržišče-Krmelj, občina Sevnica, v prometni nesreči osebnega vozila poškodovali dve osebi. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj, odklopili akumulator, preprečili iztek ter sanirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Sevnica so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Na AC gorel avto

Sinoči ob 19.19 je na avtocesti Novo mesto-Ljubljana med izvozoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod v smeri Ljubljane gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, pogasili goreče vozilo, razsvetljevali kraj in vozilo pregledali s termo kamero. Dežurni delavci DARS so zavarovali kraj dogodka in očistili cestišče.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 17.15 so v naselju Konca vas, občina Kočevje, gasilci PGD Stara Cerkev nudili pomoč pri prenosu obolele osebe reševalcem NMP do reševalnega vozila.

