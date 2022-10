Robert Golob: Povezovanje, ki je lahko za zgled

30.10.2022 | 10:30

Med pogovorom v Brežicah na grajskem dvorišču: Mojca Florjanič, Robert Golob, Nataša Avšič Bogovoič in Bojan Tičar

Predsednik vlade Robert Golob in direktor Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman sta izpostavila gospodarski pomen krške jedrske elektrarne in njeno zanesljivo delovanje.

Številni obiskovalcvi so z zanimanjem prisluhnili predsedniku Gibanja Svoboda in sogovornikom. (Vse foto: M. L.)

Brežice - Predsednik Gibanja Svoboda dr. Robert Golob je v petek obiskal občine Brežice, Krško in Trebnje ter izrazil podporo tamkajšnji županski kandidatki Mojci Florjanič in županskima kandidatoma Alešu Zorku in Gregorju Kaplanu, ki na lokalnih volitvah zastopajo Gibanje Svoboda.

V Brežicah so mu izrekli dobrodošlico poslanka Nataša Avšič Bogovič, Mojca Florjanič, ki je skupna županska kandidatka Gibanja Svoboda, SD, Levice in DeSUSa, ter član stranke Bojan Tičar.

Robert Golob je poudaril, da je Florjaničevi uspelo ne le to, da ima podporo celotne koalicije, ampak kar cele leve sredine. Tako široka podpora je redko kje in ni samoumevna. »To, da je ena oseba uspela v sebi to združiti, se mi zdi velik dosežek. To je sporočilo celi Sloveniji, da se da povezovati, če v kandidatu ali kandidatki vidijo človeka, ki je spoštljiv, svobodomiseln in samostojen,« je poudaril.

V zvezi s prihodnjim položajem Brežic meni, da se bodo zgodile tu v celotnem obmejnem prostoru velike spremembe z vstopom Hrvaške v Schengen.

»S tega vidika je razvojnih priložnosti kar nekaj. Dve stvari sta tisti, ki delata razliko med uspešnimi občinami malo manj uspešnimi. Prva stvar so delovna mesta, in to ne vsaka, ampak dobro plačana delovna mesta z visoko dodano vrednostjo,« je dejal.

Drugo ključno področje so stanovanja, kajti s temi lahko pritegnejo na delovna mesta tudi ljudi, ki niso domačini. »Občina je tista, ki ustvarja pogoje. Delovnih mest ne more biti brez zemljišč, ki so komunalno opremljena in namenjena za gospodarski razvoj. In stanovanj ne more biti brez zemljišč, ki so opremljena in namenjena pozidavi. Tu je vloga občinskih oblasti ključna, na kakšen način bodo znale zagotoviti to dvoje, zemljišča in dovoljenja. Najti kapital je dosti lažje. Delovna sila lahko pride tudi od kje drugje. Ali iz Slovenije ali izven, če so vzpostavljeni omenjeni pogoji. Zdi se mi celo, da so stanovanja zlasti za mlade bolj pomembna od delovnih mest. Včasih se ljudje tudi zato, ker so stanovanja dostopna, odločajo, da ne gredo v večja središča, ostanejo v rodnem kraju, potem tu ustvarijo še nova delovna mesta,« je dejal.

Govoril je tudi o vladnih ukrepih za ublažitev posledic draginje. »Energetska je najbolj prisotna - od elektrike in plina, do kurilnega olja. Drugo so cene hrane. Res smo naredili 'samo' sledilnik. Ampak trgovci so po tem ukrepu začeli sami spuščati cene. Zdaj smo oblikovali košarico petnajstih živil. Trgovci so spustili cene za tistih petnajst, drugje so dvignili ceno. Zdaj bomo košarico razširili. Takrat bodo začele padati tudi ostale cene hrane. V to sem prepričan,« je poudaril.

Ko je govoril o prejemkih, je dejal, da vlada namenja za predčasno uskladitev pokojnin v novembru in decembru 45 milijonov do konca leta in enako 45 milijonov evrov namenja gre za energetski dodatek.

Energetski dodatek je namenjen tistim, ki imajo najnižje pokojnine, tega ne dobijo vsi, medtem ko to uskladitev pokojnin dobijo vsi, ne glede na to, ali so pokojnine nizke ali visoke,« je pojasnil. Napovedal je tudi dvig minimalne plače. »Dvig minimalne plače je precejšen, kar ni ni nič narobe, ker je zaposlenost polna,« je dejal Robert Golob.

Kandidatka za županjo Mojca Florjanič, ki ji je Golob, kot rečeno, izrazil posebno spoštovanje zaradi njenega uspeha v povezovanju političnega polja, je dejala, da »kot prva županja občine Brežice – brez političnega nahrbtnika in preteklosti, s čisto agendo in pravičnimi cilji – obljublja, da bo izvajala socialno, napredno in zeleno politike, z željo po spremembi Brežic.« Izpostavila je preglednost svojega delovanja in vključevanje vseh občanov. Med njenimi prednostnimi cilji so, kot je rekla, ustvarjanje privlačnejših pogojev za podjetnike in gospodarstvo in s tem novih delovnih mest, zagotavljanje finančno dostopnih stanovanj, zlasti za mlade.

Brežiški pogovor sta z glasbo popestrila Adrijana Jelen in Kristjan Račič.

KRŠKO

Robert Golob je v nadaljevanju obiskal jedrsko elektrarno Krško, kjer se je je pogovarjal z direktorjem Stanetom Rožmanom in sodelavci.

Pozneje se je srečal s kandidatom za župana Gibanja Svoboda v Mestni občini Krško Alešem Zorkom in člani Gibanja Svoboda Krško. Najprej je predsednik Gibanja Svoboda zagotovil, da se »pomembnosti jedrske elektrarne Krško ne zavedamo samo danes, ko imamo pred vrati energetsko krizo, ampak že 40 let in se jo bomo zavedali še naslednjih 20 let. Nanjo smo lahko ponosni.« Povedal pa je tudi svoj pogled na občino Krško in zakaj je kandidat Gibanja Svoboda pravi za funkcijo župana: »Krško mora spodbuditi lokalno gospodarstvo in začeti reševati stanovanjsko problematiko. Verjamem, da naš kandidat, tudi zaradi izkušenj iz gospodarstva te stvari razume in bo izzive lahko premagal. Ker ste bile občine v Posavju enotne, ste za regijo dosegle zelo veliko. Kandidati Svobode pa lahko ponudijo tudi direktno povezavo z državnim nivojem, pri nas boste zmeraj imeli sogovornika, ki bo razumel pomembnost lokalnih projektov.« Temu je pritrdil tudi kandidat za župana Aleš Zorko: »V Gibanju Svoboda dokazujemo, da bomo imeli odprta vrata na vladi tudi po volitvah. Tako, kot je že povedal gospod Golob, v lokalni skupnosti se začne vse, tudi demokracija. In zvišanje povprečnin občinam, ki jih je predlagala vlada Roberta Goloba, je tudi dokaz, da to niso samo besede. Kandidati so polni velikih besed, kako se bodo pogajali z vlado, mi pa z njo že govorimo, že predlagamo in že sodelujemo«.

TREBNJE

Obisk Golob zaključil v Trebnjem, kjer se je srečal s kandidatom za župana Trebnjega Gregorjem Kaplanom in člani Gibanja Svoboda Trebnje. Predsednik Gibanja Svoboda je v Trebnjem poudaril, da je vlada dvignila povprečnine, da se bodo lahko lokalne skupnosti lažje razvijale. Napovedal je, da bodo »v naslednjem letu izrazito povečali investicijska sredstva. Verjetno še nikoli ni bilo investicijskih sredstev toliko, kot jih bo na voljo prihodnje leto«. Županski kandidat Gregor Kaplan je na srečanju predstavil nekatere ključne razvojne projekte v Trebnjem. Poudaril je, da »nujno potrebujemo novo zgradbo osnovne šole in športno dvorano, ki je pogoj za razvoj športa, ter da moramo bolje izkoristiti kulturne in s tem tudi turistične danosti trebanjske okolice«. Kandidat za župana je za konec dodal, da »od predsednika vlade ne pričakuje konkretnih rešitev, izrazil pa je pričakovanje, da se v okviru sistemskih rešitev pomaga občinam, da bodo te lahko uspešno reševale svoje težave.«

M. L., PR Gibanje Svoboda

