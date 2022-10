Po premiku urinih kazalcev smo znova v zimskem času

30.10.2022 | 08:00

Foto: arhiv DL

Urine kazalce smo danes ob 3. uri premaknili za eno uro nazaj, s čimer smo prešli na zimski čas. Na poletni čas se bomo vrnili zadnjo nedeljo v marcu, če se do takrat ne bomo odločili, da bomo s premikanjem ure prenehali in ostali v zimskem času, ki je sicer naš standardni čas. V Sloveniji smo uro začeli premikati že leta 1983.

Evropski parlament je že pred tremi leti in pol sprejel stališče o odpravi premikanja ure. Zadnje premikanje ure je bilo sprva predvideno že za leto 2019, odločitev za zimski ali poletni čas pa je prepuščena članicam, a so v uniji odločitev o tem tudi zaradi drugih prednostnih nalog preložili.

V Sloveniji je standardni čas centralno evropski čas, ki ustreza zimskemu. Če bi ukinili sezonsko premikanje ure na poletni čas, bi v naši državi tako skozi celo leto na podlagi zakona o računanju časa obveljal standardni zimski čas.

Javno posvetovanje, ki ga je Bruselj organiziral v letu 2018, je po drugi strani pokazalo, da smo Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času, prav tako Portugalci, Ciprčani in Poljaki. Za zimskega pa so se večinsko izrekli Finci, Danci in Nizozemci.

Članice EU so razvrščene v tri različne časovne pasove. Za Irsko in Portugalsko velja zahodnoevropski čas, za 17 članic unije, tudi za Slovenijo, srednjeevropski čas, za Bolgarijo, Ciper, Estonijo, Finsko, Grčijo, Latvijo, Litvo in Romunijo pa vzhodnoevropski čas.

STA; M. K.