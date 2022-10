ŠD SU še vedno neporažen v 1. SNTL za moške

30.10.2022 | 09:00

Foto: arhiv; NTZS

V derbiju četrtega kroga 1. SNTL za moške je novomeški obračun s 4:1 pripadel ekipi ŠD SU, Kema Murexin I je doma premagala do zdaj neporaženi Maribor prav tako s 4:1, z izidom 4:1 pa sta se končali še dve tekmi. Mengeš I je bil boljši od Vesne IK, Inter Diskont I pa od Savinje I, medtem ko je v Velenju Tempo s 4:3 premagal Kajuh Slovan.

Aktualni državni prvak, ŠD SU, torej nadaljuje zmagoviti niz. Brata Jure in Uroš Slatinšek sta dobila uvodna dvoboja proti Denisu Pintarju in Janezu Jedlovčniku (NTK Krka I), nato sta bila uspešna še v dvojicah, mlajši Uroš pa je za četrto zmago ŠD SU-ja premagal Pinarja. V domači ekipi je do zmage prišel le Aljaž Šmaljcelj, ki je bil boljši od Jožka Omerzela.

Izidi 4. kroga v 1. SNTL za moške

M. K.