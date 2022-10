Dobova na zaostali tekmi petega kroga Lige NLB boljša od Maribora Branika

30.10.2022 | 09:30

Foto: RK Dobova

Dobova - Zadnji oktobrski konec tedna so bili v državnem prvenstvu na delu le rokometaši Dobove in Maribora Branika, ki so v soboto odigrali zaostalo tekmo petega kroga Lige NLB. Dve točki so si priigrali gostitelji, ki so bili od zasedbe iz štajerske prestolnice boljši z 29:27.

LIGA NLB, 5. KROG

Sobota, 29. oktobra

RK DOBOVA : RK MARIBOR BRANIK 29:27 (15:14)

Smiljanić 7, Nešič in Ferenčak po 5; Kovačec in Budja po 5.

STATISTIKA

Posavci so dosegli drugo zmago v tej sezoni, po dveh točkah nad tekmeci iz Ivančne Gorice so v zaostali tekmi petega kroga na kolena položili še Mariborčane ter s predzadnjega napredovali na deseto mesto. V Dobovi se je od prve do zadnje minute iskrilo na vse strani. Še v 58. minuti je bila tekma povsem odprta (27:27), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so gostitelji zaigrali zbrano in preudarno. Najprej je slabi dve minuti pred koncem Vanja Smiljanić soigralce popeljal v vodstvo z 28:27, zadnji žebelj v mariborsko krsto pa je v sami končnici tekme zabil Željko Šukić za končnih 29:27.

V domači vrsti je bil najbolj učinkovit Smiljanić s sedmimi goli, Denis Ferenčak in Ignjat Nešič sta prispevala po pet zadetkov. Toliko golov sta za gostujočo ekipo dosegla Jan Kovačec in Izidor Budja.

''Težka teka za obe ekipi, predvsem pa za nas, da smo se vrnili v zmagovalni niz. Vedeli smo, da pride nocoj v upoštev samo zmaga, kar se je videlo od začetka tekme. Skozi celotno tekmo smo bili boljši nasprotnik in se zasluženo veselili dveh točk,'' je po tekmi povedal najboljši igralec tekme, domači vratar Jernej Mlakar.

Zasedba Dobove bo v prihodnjem krogu gostila Slovenj Gradec.

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 6 6 0 0 203:164 12

2. Trimo Trebnje 6 5 0 1 195:143 10

3. Riko Ribnica 6 5 0 1 176:169 10

4. Gorenje Velenje 6 4 1 1 178:158 9

5. Slovenj Gradec 6 3 1 2 179:175 7

6. Krka 6 3 0 3 165:156 6

7. Urbanscape Loka 6 2 2 2 162:167 6

8. Jeruzalem Ormož 6 3 0 3 168:182 6

9. Sviš Ivančna Gorica 6 0 4 2 156:174 4

10. Dobova 6 2 0 4 162:183 4

11. Koper 6 1 1 4 171:176 3

12. Maribor 6 1 1 4 158:183 3

13. LL Grosist Slovan 6 0 2 4 162:177 2

14. Krško 6 0 2 4 154:182 2

STA; M. K.