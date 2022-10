Kostanjeviški južni most še uradno odprli

30.10.2022 | 18:30

Vrvico so prerezali Špela Spanžel (prva z leve), Robert Zagorc in Marija Možina. (Foto: Pavel Perc)

Kostanjevica na Krki - Spanžel: Povezali ste estetiko, funkcijo in zgodovino, skupaj z lokalno identiteto in to je dosežek, ki ga je vredno počastiti – 584 tisočakov vredno naložbo zvečine pokrili iz občinskega proračuna, ministrstvo za kulturo prispevalo 200 tisočakov

V petkovem poznem popoldnevu so v dolenjskih Benetkah slovesno odprli povsem obnovljen, pravzaprav kar nov južni most preko reke Krke, ki so ga zgradili od poletja do zgodnje jeseni. Podjetje Rafael je most, ki ga Kostanjevičani imenujejo tudi sladoledarjev, zaradi kioska s sladoledom tik ob mostu, zgradilo kar dva tedna pred rokom.

Kot je povedal kostanjeviški podžupan v funkciji župana Robert Zagorc, je vsekakor šlo za velik občinski projekt, za katerega je pogodbo z Rafaelom v aprilu podpisal še pokojni župan Ladko Petretič, ki bi bil zelo ponosen na opravljeno delo. Celoten projekt je stal 584.000 evrov; glavnino je pokril občinski proračun, 200 tisočakov pa je primaknilo Ministrstvo za kulturo, saj gre za spomeniško zaščiten most. Zagorc je še povedal, da načrtujejo v naslednjih proračunih zagotoviti denar tudi za obnovo severnega mostu in t. i. tercialskega mostu.

V imenu Ministrstva za kulturo se je slovesnosti udeležila Špela Spanžel, v. d. direktorice Direktorata za kulturno dediščino.

Poudarila je, da je bila obnova mostu strokovno precej zahtevna in dejala, da gre tudi zahvala kolegom iz zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki so stali ob strani, da se pri obnovi niso zatekli k hitrim rešitvah z 'anonimno' jekleno konstrukcijo, saj bi to izbrisalo identiteto kraja in širšega prostora, ampak so ga zgradili v celoti iz lesa.

Poudarila je, da smo v času podnebne krize, ko smo prisiljeni, da se sprašujemo o trajnosti, o našem načinu življenju, ki ni najbolj prilagojeno o življenju naših prednikov. »Povezali ste estetiko, funkcijo in zgodovino skupaj z lokalno identiteto in to je dosežek, ki ga je vredno počastiti,« je poudarila.

P. P.

