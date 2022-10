Spomini zadrhteli v verzih in glasbi

31.10.2022 | 10:30

Elizabeta (levo) in Dragutin Križanić in Ivana Vatovec so ponudili veliko prgišče dehtečih in drhtečih spominov.

Jožica Sušin jim je čestitala v imenu Društva upokojencev Brežice.

Občinstvo je nastopajoče nagradilo z močnim aplavzom.

Brežice - Elizabeta in Dragutin Križanić kot glasbeni duet pogosto nastopata na različnih brežiških dogodkih, prav tako je dobra znanka ljubiteljskega kulturnega odra pesnica in pisateljica Ivana Vatovec. Ti trije brežiški kulturniki so nedavno nastopili skupaj na njihovem večeru avtorske glasbe in poezije Ko spomini zadrhtijo v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice.

Ivana Vatovec je Belokranjka, Križanićeva prihajata iz Međimurja, vsi trije živijo v Brežicah. »Petdeset let smo prijatelji,« je povedala Križanićeva. In dodala: »V Ivaninih pesmih je odsev Dobličice, upam, da je v moji pesmi odsev Krke.«

Elizabeta, katere petje je z občutkom za odtenke besedila in pevskega glasu spremljal na kitari mož Dragutin, je izvrstno prenesla poslušalcem Ivanine občutke, ki jih pesnica vdahne svoji poeziji. Tako je bil večer avtorske glasbe in poezije prežet z nostalgičnimi podobami, v katerih imajo mesto pozabljena vrečka motovilca, nebeško dober kruh ljube stare mame, moder in bel avtobus iz časa mladostniških hrepenenj in nepozabnih, čeprav bežnih srečanj. Ivanino pesem Avtobus, moder in bel sta Kižanićeva uglasbeno prvič izvedla za večer in to je bilo njuno presenečenje za Ivano, ki je v premorih med glasbo sama brala pesmi

Nastopajočim se je na odru zahvalila s šopkom predsednica Društva upokojencev Brežice Jožica Sušin. »Ponosni smo, da ste naši. Brežice vedo, kaj imajo – ljudi, ki so tu pustili ogromno,« je v čestitki rekla Sušinova.

Poleg njene čestitke so nastopajoči prejeli še eno, moško, a zato nič manj čustveno.

M. L.

Galerija