Padel motorist; avto na brežini

31.10.2022 | 08:30

To je še fotografija včerajšnje nočne nesreče, ko sta se nekaj po drugi uri zjutraj na cesti Tržišče-Krmelj v prometni nesreči osebnega vozila poškodovali dve osebi. (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 11.53 je na cesti pri naselju Gomila, občina Mirna, padel motorist. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, sanirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Trebnje, ki so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 18.07 je v Drožanju, občina Sevnica osebno vozilo obstalo na brežini. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom vozilo postavili na cestišče.

M. K.