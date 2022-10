Praznujemo dan reformacije

31.10.2022 | 09:10

Današnja slovesnost v Murski Soboti (Foto: Daniel Novakovič/STA)

Dalmatinova biblija z letnico 1584, last krške Valvasorjeve knjižnice. (Foto: arhiv DL)

V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja spomin na versko, družbeno-politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Slovenci hkrati obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Osrednja slovesnost z bogoslužjem bo v Murski Soboti, v Cankarjevem domu pa bo na ogled stripovski stand up Reformatorji na odru.

Ob današnjem prazniku je bila v evangeličanski cerkvi Martina Luthra v Murski Soboti osrednja slovesnost z bogoslužjem, s katerim so počastili 100. obletnico ustanovitve seniorata in samostojnosti Evangeličanske cerkve. Prireditve se je udeležil tudi predsednik Borut Pahor, ki je v slavnostnem govoru izpostavil, da je zgodovina protestantizma na Slovenskem dolga, pomembna in slavna, prav tako kot zgodovina samostojne evangeličanske cerkve.

"Je del naše raznolike narodne in nacionalne identitete," je poudaril Pahor. Stoletje samostojne evangeličanske cerkve po predsednikovih besedah stoji na žlahtnih vrednotah strpnosti, sodelovanja, medsebojnega spoštovanja in solidarnosti - vrednotah, ki niso vezane izključno na veroizpoved, temveč tudi na človekov značaj, značaj skupnosti, narodne in državljanske.

"Prav tako tudi protestantizem ni le stvar Prekmurja, ampak s svojim pomenom za slovensko kulturo in slovensko knjigo pripada celotni Sloveniji. Dan reformacije je praznik vseh Slovenk in Slovencev," so Pahorja še povzeli v njegovem kabinetu.

V ljubljanskem Cankarjevem domu bodo ob današnjem prazniku uprizorili stripovski stand up Reformatorji na odru, s katerim bodo spomnili na avtorja prve slovenske slovnice in prvega celotnega prevoda Biblije v slovenščino, Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina. Predstava, ki je nastala po stripu Boštjana Gorenca - Pižame, je premiero doživela ob lanskem praznovanju reformacije.

Osrednja državna proslava ob prazniku je bila v petek v Cankarjevem domu. Proslave s slavnostno govornico ministrico za kulturo Asto Vrečko sta se udeležila tudi predsednik Pahor in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Umetniški del proslave, ki sta ga oblikovala režiser Damjan Kozole in scenarist Kozma Ahačič, je izpostavil naklonjenost do slovenskega jezika.

Reformacija kot versko, kulturno in politično gibanje se je začela 31. oktobra 1517, ko je nemški menih in profesor za biblijsko teologijo Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, v katerih je zahteval prenovo Cerkve. Ena od idej reformatorjev je bila, naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, to pa je pomembno vplivalo na razvoj književnosti.

V tem času je nastala prva knjiga v slovenskem jeziku - Katekizem, ki jo je leta 1550 napisal Primož Trubar (1508-1586) in ji nato dodal še Abecednik. Dan reformacije kot državni praznik v Sloveniji praznujemo od leta 1992. Z njim se tako spominjamo tudi obdobja, ko smo dobili prve tiskane knjige.

STA; M. K.