Občina Kostel prodaja poslovni objekt v Pirčah - javna dražba

31.10.2022 | 13:00

Občinski svet občine Kostel je v sklopu rebalansa proračuna za leto 2022 potrdil vsebino Letnega načrta z razpolaganjem občinskega premoženja, ki zajema prodajo poslovnega objekta v Pirčah.

Poslovni objekt je bil zgrajen leta 2015 in je predstavljal Podjetniški inkubator občine Kostel. V letu 2022 je bil uspešno zaključen likvidacijski postopke Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kostel, na osnovi katerega je vse premoženje prešlo na občino Kostel.

Poslovni objekt predstavlja več posameznih etažnih delov (razvidno iz prilog javnega razpisa); predmet prodaje – javne dražbe je prodaja posameznih delov stavbe (etažna lastnina), in sicer v paketu: skupaj 2.687 m2 uporabne površine za izklicno ceno 1.5 mio EUR.

Lokacija objekta se nahaja v poslovno – proizvodni coni ob naselju Pirče, ki je od meje s Hrvaško (mejni prehod Petrina) oddaljeno nekaj deset metrov. Možna je navezava na avtocesto v Delnicah (13 km) in naprej do Reke – pristanišče (še dodatnih 45 km). Z vključitvijo Hrvaške v Schengensko območje bo prehod meje z letom 2023 postal rutinski.

Vse interesente vabimo, da se seznanijo z vsebino in pogoji javne dražbe. Prav tako bomo vsem interesentom z veseljem podali dodatna pojasnila in obrazložitve. Javna dražba bo potekala dne 10.11.2022 ob 09:00 uri v sejni sobi občine Kostel (Vas 4, Kostel); varščino v višini 10% od izklicne cene je potrebno nakazati na poslovni račun občine Kostel do najkasneje 07.11.2022.

Oglasno sporočilo

Galerija