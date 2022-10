FOTO: Fantastičen zaključek speedway sezone v Krškem

31.10.2022 | 17:00

Krško - Pri AMD Krško so včeraj organizirali zadnjo letošnjo speedway dirko, ki je štela za 3. Pokal AMD Krško in Memorial Matije Duha. Šlo je za letos peto dirko na Stadionu Matije Gubca v turbulentni sezoni, ki pa je pokazala, da je speedway v Krškem še kako živ in ima svetlo prihodnost.

Na zadnji dirki se je po uradnih podatkih zbralo okoli 1.400 gledalcev, ki so lahko spremljali izvrstne borbe v obeh konkurencah. 3. Pokal AMD Krško je v infarktnem finalu osvojil Avstrijec Daniel Gappmaier pred domačinom Nickom Škorjo. Tretji je bil danski talent William Drejer. Prvi Memorial Matije Duha, ki so ga Krčani posvetili priljubljenemu vozniku v luči prihajajoče 10-letnice njegove tragične nesreče v Argentini, je šel v roke domačega ljubljenca Svena Cerjaka. V finalu kategorije 250cc, ki je na noge dvignil vse prisotne gledalce, je 2. mesto osvojil še en domači voznik, Tilen Bračko, tretji je bil Čeh Vojtech Šachl.

Speedway sezona je tako v Sloveniji, kot tudi v celotni Evropi zaključena. Začenjajo pa se že pogovori, kako naprej in kaj nam prinaša sezona 2023. V krškem taboru pripravljajo marsikaj zanimivega, o podrobnostih pa kasneje ...

REZULTATI:

3. Pokal AMD Krško

1. Daniel Gappmaier (Avstrija) - 6+2+3

2. Nick Škorja (Slovenija) - 10+3+2

3. William Drejer (Danska) - 9+2+1

4. Paco Castagna (Italija) - 11+3+0

5. Anže Grmek (Slovenija) - 8+1

6. Nazar Parnicki (Ukrajina) - 6+1

7. Norbert Magosi (Madžarska) - 4+0

8. Tomasz Orwat (Poljska) - 10+0

9. Nicolas Vicentin (Italija) - 4

10. Andrei Popa (Romunija) - 3

11. Miran Praznik (Slovenija) - 1

12. Kacper Szopa (Poljska) - 0

Memorial Matije Duha

1. Sven Cerjak (Slovenija) - 10+3

2. Tilen Bračko (Slovenija) - 7+2

3. Vojtech Šachl (Češka) - 12+1

4. Dominik Hrbek (Češka) - 4+0

5. Gregor Zorko (Slovenija) - 3

B. L.; foto: P. Prašnički

