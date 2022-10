Saje v maši za po vojni pobite pod Macesnovo gorico izpostavil dialog in spravo

31.10.2022 | 18:50

Kočevje - Pred dnevom spomina na mrtve so se danes z mašo, ki jo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Andrej Saje, poklonili tudi po vojni pobitih pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu. Kot je dejal Saje, bodo Cerkev in kristjani družbo spodbujali k medsebojnemu vzajemnemu dialogu in uresničevanju sprave.

Arheologi in vladna komisija za vprašanja prikritih grobišč so izkop okostij iz brezna pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu zaključili sredi oktobra. Našli so okoli 3200 okostij, ob čemer domnevajo, da gre za največje morišče Slovencev ob koncu druge svetovne vojne.

"Molili bomo zanje in za vse druge žrtve nasilja, ki počivajo v slovenski zemlji, s prošnjo za spravo in mir ter iskreno željo, da se kaj takega nikoli več ne bi ponovilo," je v današnji molitvi v Kočevju poudaril Saje.

Zahvalil se je predsedniku Borutu Pahorju "za zavzeto prizadevanje in iskreno iskanje poti za narodno spravo". Kot je dejal Saje, si želijo, da bi se tovrstna prizadevanja v prihodnje še okrepila. "Pokop umorjenih in poprava krivic bosta omogočila, da bomo v polnosti zaživeli kot demokratična in pluralna država, ki spoštuje vse državljane in vsem zagotavlja človekove pravice," je še dejal.

Cerkev in kristjani bodo po Sajetovih besedah z molitvijo in delovanjem v smislu blagrov družbo spodbujali k medsebojnemu vzajemnemu dialogu in uresničevanju sprave.

