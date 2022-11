Okrogla miza o medvrstniškem nasilju - največ ga je med priseljenci in Romi

Krško - Predstavniki krške občine, šolstva, zdravstva, socialnega varstva in organov pregona so se v petek zbrali na okrogli mizi o medvrstniškem nasilju. Strinjali so se, da je nasilja med mladimi vse več, predvsem med priseljenci in Romi.

Junija je bila na pobudo Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško zaradi porasta nasilja sklicana prva okrogla miza, na podlagi slednje pa so nadaljevali razpravo na drugi, sporočajo s krške občine. Kot eno ključnih težav so izpostavili povečano število priseljencev, ki vstopajo v šolo brez znanja slovenskega jezika. Zaradi tega se težje vključijo v sistem in se na to izoliranost velikokrat odzovejo z nasiljem do ostalih.

Problem neznanja slovenskega jezika ob tem izpostavljajo tudi pri njihovih starših, ki pa so poleg tega tudi prepogosto neodzivni ali pa so celo celotne družine disfunkcionalne.

Ukrepi zoper mladoletne osebe so omejeni, kar posledično pomeni ponavljajoča odklonska dejanja, ki jih sprva poskušajo rešiti šole, kasneje pa jih že prerastejo in se morajo vključiti center za socialno delo, policija ter na koncu tudi tožilstvo.

Prisotni so se strinjali, da si ne želijo, da pride tako daleč, temveč, da se problem rešuje že takoj pri vstopu v šolo oziroma vključevanju v skupnost, kar pa pomeni sistemske spremembe, ki bi pogojevale znanje slovenskega jezika ob vstopu v šolo, tako za tiste, ki se rodijo v Sloveniji in vstopajo v prvi razred, kot za tiste, sicer s prilagojenim programom priprave, ki vstopajo v šolo kasneje. Pomembno je, da pristojne službe delujejo preventivno, sodelujejo med seboj ter v ta proces vključujejo tudi starše otrok, so še opozorili na okrogli mizi.

