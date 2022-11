Padel z lestve

1.11.2022 | 08:30

Včeraj ob 8.32 je v kraju Sela pri Dobovi, občina Brežice, moški padel z lestve. Reševalci NMP Krško so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 19.48 pa so v naselju Podgorje ob Sevnični v občini Sevnica, gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Sevnica so jo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

M. K.