Branko Šuster v Jakčevem domu postavil Piko

1.11.2022 | 12:30

Branko Šuster med svojimi glinenimi reliefi in skulpturami (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Branko Šuster, likovni pedagog, slikar in kipar iz Novega mesta, je v petek v Jakčevem domu odprl svojo zadnjo samostojno razstavo. Tako pravi. Pripravljal jo je zadnja tri leta, letos pa je zaznamoval svojo sedemdesetletnico in tridesetletnico likovnega ustvarjanja. Tako je pritisnil piko za konec nekega obdobja. Pika je naslov razstave.

Branka Šusterja Novomeščani poznamo predvsem kot izjemnega likovnega pedagoga, ki je svojim učencem znal likovni svet imenitno približati, znal je v vsakemu najti vsaj kanček nadarjenosti in vzbuditi veselje do ustvarjanja, marsikoga pa tudi usmeriti v umetniške vode, med drugimi tudi tri, ki so sodelovali pri nastajanju tokratne razstave – kustosinjo Jakčevega doma Jasno Kocuvan Štukelj, fotografa Boštjana Puclja, ki je prispeval fotografije za katalog, ter arhitekta in oblikovalca Jurija Kocuvana, ki je katalog oblikoval.

Branko Šuster se tokrat someščanom predstavlja s kolaži ter z glinenimi reliefi in s skulpturami. V Dolenjskem muzeju, kamor spada tudi galerija v Jakčevem domu, Branko Šuster samostojno razstavlja približno na deset let (1991, 2002, 2011, 2022). Po tej logiki, če se bo premislil in ne bo uresničil grožnje s Piko, bo njegova naslednja razstava tam leta 2031, ta, ki so jo v Jakčevem domu odprli v petek, pa bo na ogled do 4. marca leta 2023.

I. Vidmar

