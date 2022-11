V popoldanski nesreči umrl kolesar

1.11.2022 | 18:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 16.07 se je na cesti Novo mesto - Straža, pri Srebrničah, občina Novo mesto, zgodila prometna nesreča - trčila sta kolesar in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka. Zaradi prometne nesreče je bila cesta zaprta za ves promet.

Kolesar je na kraju nesreče umrl, poročajo z regijskega centra za obveščanje. Vzrok nesreče pa še preiskujejo pristojne službe.

Gorela elektro omarica

Ob 10.22 je na Trški Gori, občina Novo mesto, gorela samostoječa elektro omarica. Že pred prihodom gasilcev je občan začel gasiti požar, dokončno so ga pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec Elektro Ljubljana.

Z gasilci v hišo

Ob 11.34 so v Maistrovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili vstop lastnikom.

M. K.