Občina prisluhnila - Mostiček zdaj varen

2.11.2022 | 14:20

Mostiček čez potok Radulja je konec poletja dobil novo, višjo ograjo iz hrasta. (Foto: L. M.)

Grič pri Klevevžu - Sredi poletja smo poročali o nezadovoljstvu vaščanov Griča pri Klevevžu zaradi prenizke ograje na mostičku čez potok Radulja, ki vodi do njihove vasi. Znižati jo je dala še prejšnja županja zaradi kmeta s kombajnom, da je z njim lahko prišel čez most.

A kot je opozarjala vaščanka Renata Žibert, je bila ograja prenizka, visoka le 45 centimetrov, kar je v nasprotju s predpisi, zato je bil most nevaren za otroke, ki gredo peš čezenj na bližnjo avtobusno postajo. Dejala je celo, da sina v novem šolskem letu ne bo pustila v šolo, če občina ne bo česa ukrenila. In res je mostiček konec poletja dobil novo, višjo ograjo iz hrasta.

Župan Marjan Hribar pove, da je ograja fiksna in je občino stala približno dva tisoč evrov. Renata Žibert je z rešitvijo srednje zadovoljna. Pravi, da bo moral kmet ob vožnji s kombajnom čez most vedno prej poklicati za odstranitev ograje na občino, saj tega ne bo mogel storiti sam, kar ni ravno preprosto. »Še vedno pa otrokom ob postajališču za šolski avtobus ob regionalni cesti niso uredili razsvetljave, to bo jeseni in pozimi težava,« še pove.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista. Jutri že izide nova ...



L. Markelj