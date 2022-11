FOTO: Pogorela drvarnica, zidanica nepoškodovana

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): PGD Trebnje

Včeraj ob 9.42 je v kraju Lipnik, občina Trebnje, gorela drvarnica ob zidanici. Požar so pogasili gasilci PGD Ponikve in Trebnje. Ogenj je uničil objekt velikosti 4x4 metre, zgorelo je nekaj ročnega orodja in drv. Gasilci so z objekta odstranili pločevinasto kritino, ker je obstajala nevarnost, da bi se drvarnica porušila, ter premetali ožgana drva in tramove. Požarišče so pregledali s termovizijsko kamero.

Zidanica v bližini drvarnice ni poškodovana.

Nesreča na avtocesti

Minulo noč ob 0.42 sta na avtocesti Obrežje - Ljubljana pri naselju Korenitka, občina Trebnje, v smeri proti Ljubljani, trčili osebni vozili. V trčenju je eno od vozil odbilo s cestišča na travnik, kjer se je prevrnilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci DARS-a so zavarovali mesto nesreče.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 11. BD SOKOLSKI TRG-PIONIRSKA CESTA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 3. RESA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 2;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI PREKOPI 1;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU, TP LUTRŠKO SELO, TP KIJ, TP STRUGA;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU, izvod 1. PROTI DRMAŠNIKU;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC, izvod 1. PROTI DOBRAVI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Mokronog šola, nizkonapetostno omrežje – Žnidaršič predvidoma med 9:00 in 12:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Mrčna sela, nizkonapetostno omrežje – Vetrnik in Mrčna sela med 8. in 14. uro.

