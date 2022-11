Pri Srebrničah umrl 53-letni kolesar; smrt tudi na tirih - vlak je zbil tujca

2.11.2022 | 12:40

Simbolna slika (arhiv DL)

Včeraj nekaj po 16. uri je v prometni nesreči na regionalni cesti med Srebrničami in Potokom, kot smo že poročali, umrl kolesar. Na Policijski upravi Novo mesto danes pojasnjujejo, da je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl 53-letni kolesar. Po prvih ugotovitvah je 71-letna voznica peljala iz smeri Srebrnič proti Potoku. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je trčila v kolesarja, ki je v pravilno peljal v isti smeri ob desnem robu vozišča. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Policisti okoliščine še preiskujejo, zoper povzročiteljico nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto je letos v prometnih nesrečah življenje izgubilo devet ljudi (osem v enakem obdobju lanskega leta). Med žrtvami letos izstopajo ranljivejši udeleženci v prometu. Življenje so izgubili trije pešci, kolesar, motorist in potnica na motorju ter voznik traktorja, voznik kombija in voznik osebnega avtomobila.

Smrt na tirih

Policisti PP Sevnica so bili v ponedeljek okoli 9. ure obveščeni, da naj bi v bližini železniške postaje v Sevnici opazili moško truplo. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in zbrali obvestila. Ugotovili so identiteto pokojnega, 40-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Po prvih ugotovitvah je moški prečkal železniške tire v trenutku, ko je po tirih pripeljal vlak in trčil vanj. Elementov kaznivega dejanja ni bilo ugotovljenih, za pokojnega pa bila odrejena sanitarna obdukcija. Policisti preiskavo okoliščin nadaljujejo.

Poškodovana voznica

V petek okoli 17.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči med Bregom in Sevnico. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 23-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in trčil v avtomobil voznice, ki je pripeljala iz nasprotne smeri. Voznica se je v nesreči lažje poškodovala.

Zagorel avto, voznik pijan

Sobotni požar na AC (Foto: FB PKD)

V soboto nekaj po 19. uri je zagorel avto na avtocesti pri Trebnjem, v smeri proti Ljubljani. Požar so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Policisti so ugotovili, da je avtomobil vozil 60-letni voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Vozilo je bilo neregistrirano in brez opravljenega tehničnega pregleda z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu. Voznika so policisti pridržali in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Trčil v drevo, nato napihal

Pijan je trčil v drevo (Foto: PGD Sevnica)

Sevniški policisti so med opravljanjem nalog v noči na nedeljo naleteli na prometno nesrečo pri Krmelju. Ugotovili so, da je 37-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika in potnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,94 miligrama alkohola. Avtomobil so zasegli in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Kolesar trčil v avto

V nedeljo okoli 15.30 so bili policisti obveščeni o trčenju kolesarja in voznika osebnega avtomobila na gozdni cesti med Planino in Mirno goro. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je 30-letni kolesar v ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, zapeljal na levo in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 64-letni voznik. Lažje poškodovanega kolesarja so reševalci oskrbeli, policisti pa mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Padec motorista

V nedeljo nekaj pred 12. uro je padel motorist na cesti med Gomilo in Mirno. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je 54-letni motorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici.

Voznik električnega skiroja z 2,5 promila alkohola

Včeraj nekaj pred 13. uro je padel voznik električnega skiroja na območju naselja Srednje Pijavško. Policisti so ugotovili, da gre za 56-letnega moškega, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad skirojem, padel in se poškodoval po glavi. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Povzročitelj nesreče brez vozniške

O prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na območju Boštanja so bili policisti včeraj obveščeni ob 15.30. Za trčenje je odgovoren 37-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil, ki ga je vozil 25-letni voznik. Povzročitelju nesreče, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so policisti zasegli avtomobil, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Novomeški policisti prijeli tatove

Včeraj nekaj pred 12. uro so policisti PP Novo mesto na dvorišču prodajalne na Ljubljanski cesti zalotili osumljence, ki so kradli palete in jih nalagali v kombi. Ukradene predmete so jim zasegli, zoper osumljence pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Nasilneži na vlaku

Policiste PP Krško so včeraj nekaj po 16. uri poklicali na pomoč, ker naj bi mlajši moški nadlegovali osebje na vlaku. Takoj so se odzvali, nasilneže v Krškem izsledili in opravili identifikacijske postopke. Ugotovljeno je bilo, da gre za 19-letnega in dva mladoletna kršitelja, ki sta na vlaku žalila osebje in jim grozila. Med policijskim postopkom kršitelji niso upoštevali ukazov, policistosm so se ''aktivno upirali'', zato so zoper 20-letnika in mladoletnika uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj groženj, napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti oziroma preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pijan nadlegoval goste lokala

Policiste PP Novo mesto so v petek okoli 19. ure poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan moški nadlegoval osebje in goste lokala. 32-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Nesreča pri delu

Sevniški policisti so bili v petek nekaj po 14. uri obveščeni o nesreči pri delu v naselju Okroglice.21-letni moški se je hudo poškodoval pri delu z rezkarjem za les, ko je z roko segel v območje delovanja stroja. Poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vlomi in tatvine

Pri naselju Grm na območju PP Trebnje je v petek popoldne nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil in s poškodovanjem vrat povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Na območju Soteske (PP Dolenjske Toplice) je v soboto neznanec vlomil v parkiran osebni avtomobil in izmaknil torbico z gotovino, bančnimi karticami in osebnimi dokumenti.

Na Belokranjski cesti v Črnomlju jev soboto nekdo vlomil v prostore delavnice in ukradel gotovino. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 700 evrov škode.

S terase počitniškega objekta na območju Čateža ob Savi je v noči na ponedeljek neznanec ukradel kolo znamke Scott scale 910 črno sive barve in kolo Scott scale 930 črno rumene barve. Lastnika je oškodoval za okoli 2400 evrov.

V ponedeljek med 12.30 in 14.30 je v Stranski vasi spri Semiču nekdo našel ključ stanovanjske hiše, skrit v zidni lini, odklenil vrata in vstopil v hišo. Pregledal je prostore in našel ter odnesel denar, dokumente in zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Stavči vasi na območju PP Dolenjske Toplice je v noči na torek neznanec skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar in zbirateljsko orožje, puško z bajonetom in pištolo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 10.000 evrov.

V noči na torek je na območju Uršnih sel nekdo skozi vrata vlomil v počitniško hišo. Pregledal je prostore in izmaknil bančno kartico s priloženo PIN kodo, suhomesnate izdelke in zamrznjeno meso. Opravil je več dvigov gotovine in lastnico oškodoval za okoli 1400 evrov.

Na območju Kuzarjevega Kala je med 30. 10. in 1. 11. neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel plinsko jeklenko, kuhinjski pribor, več kosov posode in televizijski sprejemnik. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 4000 evrov.

Na parkirnem prostoru pokopališča v Dobrniču je sinoči okoli 20. ure nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel denarnico z denarjem in dokumenti.

Na parkirnem prostoru pokopališča na Seidlovi cesti v Novem mestu je sinoči okoli 20. ure nekdo vlomil v osebni avtomobil in z zadnjega sedeža izmaknil torbico z mobilnim telefonom, denarjem in dokumenti.

Migranti

Policisti so med 28. 10. in 2. 11. na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Slovenska vas, Mokrice, Mihalovec, Jesenice, Brežice, Obrežje, Dvorce, Ribnica in Cirnik) izsledili in prijeli 103 državljane Indije, 23 državljanov Rusije, 18 državljanov Afganistana, 17 državljanov Kube, 12 državljanov Sirije, deset državljanov Pakistana, osem državljanov Iraka, sedem državljanov Maroka, šest državljanov Bangladeša, tri državljane Konga, tri državljane Mongolije, dva državljana Nepala in državljana Alžirije.

Praznični dnevi v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 28. 10. in 2. 11. intervenirali v 296. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 1013 klicev, sicer danes poročajo s PU. Obravnavali so torej prometno nesrečo, v kateri je življenje izgubil kolesar, sedem prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 33 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 56. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, nevarne vožnje v cestnem prometu, preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, nesreč pri delu in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.