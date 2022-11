Z novembrom začetek obnove CKŽ od pokopališča do bencinskega servisa

2.11.2022 | 13:45

Foto: MO Krško

Pregled faz

Krško - Potem ko sta Mestna občina Krško in Direkcija RS za infrastrukturo podpisali pogodbo za 2. fazo rekonstrukcije Ceste krških žrtev od pokopališča Krško do trgovskega centra Leskovec pri Krškem, se takoj po praznikih začenjajo dela prve etape, in sicer od pokopališča do bencinskega servisa OMW.

Po zaključku te faze sledi, kot sporočajo s krške občine, obnova odseka od bencinskega servisa OMW do vključno križišča pri Mercatorju, vključevala pa bo tudi obnovo cestnega odseka od križišča pri Mercatorju, mimo Tuša do Job centra. Ta faza bo najobsežnejša in bo trajala najdlje. Obvozi bodo urejeni preko Leskovca pri Krškem in krške obvoznice ter nekaterih lokalnih cest.

Celovito bo do konca leta 2023 obnovljen 1, 2 kilometra dolg odsek, na katerem bodo po obnovi urejena štiri krožišča ter kolesarska povezava. Skupna vrednost naložbe je 3,8 milijona evrov, od tega bo 2,3 milijona prispevala Direkcija RS za infrastrukturo, 1,5 milijona pa Mestna občina Krško, in sicer za ureditev javne razsvetljave, pločnikov ipd.

M. K.