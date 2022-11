Obnovili javno pot proti Dragi pri Sinjem Vrhu

2.11.2022 | 18:20

Fotografije: Občina Črnomelj

Draga pri Sinjem Vrhu - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je skupaj s krajanom Matijo Špeharjem pred prazniki uradno predal namenu obnovljeno javno pot proti Dragi pri Sinjem Vrhu. Vrednost investicije obnove 740 metrov občinske poti je znašala okoli 180.000 evrov, dela pa je izvajala družba CGP.

Naložbo je občina, kot sporoča, uresničila s pridobljenimi sredstvi Ministrstva za notranje zadeve za urejanje infrastrukture ob meji. Dela so zajemala razširitev ceste na 3,5 m in ureditev odvodnjavanja.

Župan je izpostavil dobro sodelovanje med krajani in občino ter jih povabil k še močnejšemu sodelovanju s svojo krajevno skupnostjo, saj da se ''s takšnim načinom sodelovanja najhitreje in najučinkoviteje pride do dobrih rezultatov.'' V imenu krajanov se je za opravljena dela zahvalila Ivanka Špehar.

Za kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Vinica Leon Špehar Aščić, Kaja Krupič, Jon Šmit, Bor Vrbanac in Taja Krupič, za scenarij in vodenje prireditve pa JSKD OI Črnomelj.

M. K.

