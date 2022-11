O predlogu za brezplačna šolska kosila - Kosila za vse v praksi težko izvedljiva

3.11.2022 | 11:00

Šolske kuhinje kuhinje in jedilnice bi se v primeru, da bi na kosilo hodili vsi učenci, znašle v zagati. (Foto: R. N., arhiv)

Novo mesto, Metlika, Trebnje - Sredi oktobra je Inštitut 8. marec v državni zbor prinesel več kot 5.000 overjenih podpisov državljank in državljanov, ki so jih zbrali za vložitev predlogov sprememb zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani. Z zakonskima predlogoma želijo šolsko kosilo uvesti kot pravico za vse šoloobvezne otroke. Mnenja o brezplačnih kosilih za vse učence so različna. Ravnatelji tukajšnjih osnovnih šol opozarjajo na posledice, ki bi jih takšna ureditev prinesla, na kadrovske in prostorske stiske, ki bi se pojavile, če bi v šolskih jedilnicah obedovali vsi učenci.

Nujna reorganizacija

Ravnateljica OŠ Grm Novo mesto Zdenka Mahnič denimo opozarja na časovno razporeditev, saj bi v šoli ob 900 kosilih na dan morali zamakniti urnik pouka, treba bi bilo tudi reorganizirati delo v popoldanskih urah.

Pobuda primerna, a neizvedljiva

Da je pobuda primerna, vendar trenutno ni popolnoma izvedljiva, saj veliko slovenskih šol nima primernih razmer za pripravo šolskih kosil za vse učence, poudarja ravnateljica OŠ Metlika Željka Janjac.

Subvencija ni prava rešitev

»Šolska prehrana se je z leti razvila v kakovostno storitev za učence, žal pa občasno opažamo, da posamezne skupine uporabnikov ugodnosti izkoriščajo napačno. Subvencija prehrane je razumljena kot samoumevna, ravnanje s hrano pa ni najbolj odgovorno,« pa opaža ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc.

Skratka - spremembe v kratkem času bi bile (pre)velike, med drugim ugotavljajo naši sogovorniki.

