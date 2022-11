Stisnil ga je traktorski priključek

3.11.2022 | 07:00

Včeraj ob 13.29 je v naselju Zdole, občina Krško, pri opravljanju kmetijskih opravil traktorski priključek stisnil občana. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, ukleščenega občana s tehničnim posegom rešili in ga predali v oskrbo reševalcem NMP Krško. Reševalci so občana po nudenju prve pomoči predali v domačo oskrbo.

Iztekalo olje

Ob 10.15 je na Humekovi ulici v Krškem iz tovornega vozila iztekalo hidravlično olje. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, preprečili nadaljnje iztekanje, že izteklo olje pa so posuli z vpojnimi sredstvi in onesnaženo površino počistili.

Še sršeni

Ob 16.59 so v naselju Okroglice, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s stanovanjskega objekta odstranili sršene.

Olje na cesti

Ob 17.55 je bilo v Stranski vasi, občina Novo mesto, po cestišču razlito motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto so očistili mastno cestišče na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA, na izvodu LOČKA, MAJER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODREBER, izvod vas, Hiša pri TP;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JARČEVA, izvod Cankarjeva.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 9:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod 5. DOL. PONIKVE OB CESTI LEVO in izvod 6. DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 2, izvod 2. ZAPLAZ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Raztez, nizkonapetostno omrežje – Proti Raztezu med 8.30 in 13. uro; na področjuna nadzorništva Sevnica pa na območju TP Praprotno, nizkonapetostno omrežje – Praprotno med 8. in 12. uro.

M. K.