Prvi tekmi sedmega kroga Lige NLB prinesli poraza Posavcem

3.11.2022 | 08:00

Krško ni zmoglo ustaviti Velenja (Foto: RK Gorenje Velenje)

Prva dva obračuna sedmega kroga Lige NLB sta bila na sporedu v sredo. Krčani so v velenjski Rdeči dvorani sicer polovico tekme dobro parirali gostiteljem, v drugem delu pa so popustili. Zmaga je tako ostala v Velenju (37:24). So se pa z dvema točkama z gostovanja vrnili Slovenjgradčani. Z 29:25 so bili namreč boljši od zasedbe Dobove.

V petek bodo na parket stopili Koprčani, ki pričakujejo Ormožane, in Ljubljančani, ki bodo prvo zmago v sezoni lovili proti Novomeščanom. V soboto bo ekipa iz štajerske prestolnice gostovala v Škofji Loki, v nedeljo pa sledi še derbi kroga med Trebanjci in Celjani. Dvoboj med SVIŠ Ivančno Gorico in Rikom Ribnico bo odigran konec januarja.

LIGA NLB, 7. KROG

Sreda, 2. novembra

RK GORENJE VELENJE : RK KRŠKO 37:24 (14:15)

Pipp 7, Grmšek, Šiško in Mlivić po 5; Sintič 7, Šibanc 5.

Igralec tekme: Enej Slatinek Jovičič (RK Gorenje Velenje)

STATISTIKA

Rokometaši Gorenja Velenja so pričakovano dosegli tretjo zaporedno zmago v Ligi NLB in peto skupno. Na drugi strani Krško tudi po sedmem nastopu ostaja brez zmage na dnu razpredelnice. V prvem polčasu ni bilo zaznati, da se v Rdeči dvorani merita ekipi z nasprotnih koncev lestvice. Gostje so igrali hrabro, dovolj čvrsto in učinkovito v napadu, da so tudi zaostanek 8:10 obrnili v vodstvo 12:10 v 25. minuti. Gostitelji, ki so bili z mislimi očitno že pri sobotnem povratnem obračunu drugega kroga evropskega pokala proti Bregenzu, so v nadaljevanju vendarle strnili svoje vrste in z bolj agresivno obrambo hitro rešili vse dvome o zmagovalcu. Krško je v prvih dvanajstih minutah drugega polčasa dosegel le en zadetek (23:16), Gorenje Velenje pa je drugi del dobilo s 23:9.

Najboljši strelec pri Velenjčanih je bil Urban Pipp, za katerega je bila to šele druga tekma v dresu Gorenja Velenja v Ligi NLB (sedem zadetkov), pri Krškem pa je prav tako sedem golov dosegel Marko Sintič.

Gorenje Velenje bo v osmem krogu gostilo Koper, Krško pa se bo doma pomeril z Rikom Ribnico.

IZJAVI PO TEKMI

Enej Slatinek Jovičić, rokometaš Gorenja Velenja: "Za nami je še ena domača tekma pred našimi navijači. Tekmo smo zopet odprli slabše, nato pa smo v drugem delu strnili svoje vrste in prišli do zmage. Zavedamo se, da moramo popraviti vstop v srečanje. Tako bomo tudi lažje prihajali do zmag."

Marko Sintič, rokometaš Krškega: "V Velenju smo odigrali zahtevno tekmo. Vedeli smo, da bomo domači ekipi s težavo parirali. Prvi polčas smo odigrali zelo dobro, morda so nas gostitelji tudi malo podcenjevali. V drugem smo mi odigrali zelo slabo, Velenjčani pa so svojo igro dvignili in na koncu zasluženo slavili zmago. Pred nami so tekme, v katerih bomo morali dobiti točke in upam, da ostanemo med elito."

RK DOBOVA : RK SLOVENJ GRADEC 25:29 (12:11)

Tekma v Dobovi (Foto: FB RK Slovenj Gradec)

Nešič 8 (3), Šukić 7; Cvetko 9 (4), Kotar in Štumpfl po 4.

STATISTIKA

Rokometaši Slovenj Gradca so vpisali tretjo zmago v nizu v Ligi NLB, Dobova pa je doživeli drugi domači poraz v sezoni, skupno petega. Gostje so zasluženo prišli do četrtega para točk, saj so bili večino tekme v ospredju. Povedli so s 5:1, nato so vodili 8:5, v zaključku prvega polčasa pa so gostitelji pokazali svoj obraz in z delnim izidom 4:0 obrnili zaostanek 8:10 v vodstvo 12:10. Slovenj Gradec jim je takoj na začetku drugega polčasa vrnil serijo 4:0 in povedel s 15:12. Od tu dalje je šla tekma le še v eno smer. Gostje so prednost nadgradili na 19:14 in 25:20 ter zanesljivo prišli do dveh točk.

Rok Cvetko je iz dvanajstih poskusov dosegel devet golov, po štiri sta za goste prispevala Miha Kotar in Uroš Štumpfl, pri gostiteljih pa sta 15 od 25 zadetkov dosegla Ignjat Nešič (8:10) in Željko Šukić.

V naslednjem krogu bo Dobova gostovala v Novem mestu, Slovenja Gradec pa bo gostil Trimo Trebnje.

* Izidi, 7. krog:

- sreda, 2. november:

Gorenje Velenje - Krško 37:24 (14:15)

Dobova - Slovenj Gradec 25:29 (12:11)

- petek, 4. november:

18.00 Koper - Jeruzalem Ormož

18.30 LL Grosist Slovan - Krka

- sobota, 5. november:

18.00 Urbanscape Loka - Maribor Branik

- nedelja, 6. november:

15.00 Trimo Trebnje - Celje Pivovarna Laško

- sobota, 28. januar:

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Riko Ribnica

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 6 6 0 0 203:164 12

2. Gorenje Velenje 7 5 1 1 215:182 11

3. Trimo Trebnje 6 5 0 1 195:143 10

4. Riko Ribnica 6 5 0 1 176:169 10

5. Slovenj Gradec 7 4 1 2 208:200 9

6. Krka 6 3 0 3 165:156 6

7. Urbanscape Loka 6 2 2 2 162:167 6

8. Jeruzalem Ormož 6 3 0 3 168:182 6

9. Sviš Ivančna Gorica 6 0 4 2 156:174 4

10. Dobova 7 2 0 5 187:216 4

11. Koper 6 1 1 4 171:176 3

12. Maribor 6 1 1 4 158:183 3

13. LL Grosist Slovan 6 0 2 4 162:177 2

14. Krško 7 0 2 5 178:219 2

STA; M. K.