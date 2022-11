Zahvale sodelujočim pri gašenju katastrofalnega požara na Krasu

3.11.2022 | 09:20

Ivančna Gorica - Ob sklepu meseca oktobra – meseca požarne varnosti - je Gasilska zveza Ivančna Gorica v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica in občinskim Štabom Civilne zaščite pripravila slavnostno prireditev, na katerem je podelila zahvale gasilcem, ki so sodelovali pri gašenju požara »KRAS 2022«. Prireditev je potekala v prostorih PGD Muljava.

Pri posredovanju najobsežnejšega požara v zgodovini samostojne Slovenije na goriškem Krasu je letos poleti sodelovala tudi številčna odprava gasilk in gasilcev iz Gasilske zveze Ivančna Gorica. Po besedah predsednika GZ Ivančna Gorica Jureta Strmoleta je bilo na posredovanje poslanih 135 gasilcev iz 15. gasilskih društev iz ivanške občine, dve društvi pa sta izdatno skrbeli za požarno stražo v domači občini. V vseh teh dneh je bilo opravljenih preko 2100 prostovoljnih ur in prevoženih preko 2000 km. Tako predsednik gasilske zveze kot župan Dušan Strnad sta se v nagovorih prisotnim gasilcem zahvalila za nesebično pomoč in plemenito delo, ki so ga opravili v izjemno zahtevnih razmerah, hkrati pa skrbeli tudi za požarno varnost v ivanški občini. Ob tej priložnosti je župan omenil, da je tudi zaradi tega Občinski svet Občine Ivančna Gorica v nedavno sprejetem proračunu za leto 2023 namenil izdatno višja sredstva za razvoj občinske gasilske organizacije. Besedam zahvale sta se pridružila tudi poveljnik gasilske zveze Slavko Zaletelj in poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Jože Kozinc.

Po nagovorih je, kot poročajo z ivanške občine, sledila izročitev zahval gasilcem za posredovanje na Krasu, podelili pa so še priznanja in čine gasilcem, ki so opravili tečaj za gasilskega častnika, operaterja dronov na intervencijah in tečaj za mentorja mladine. Predstavljena je bila tudi namenska gasilska oprema, ki je bila v letošnjem letu razdeljena društvom po načrtu gasilske zveze, in sicer: 16 jeklenk za IDA (Izolirni dihalni aparat), 2 muljni črpalki za umazano vodo, 17 turbo ročnikov, 17 priročnih termo kamer za odkrivanje žarišča požara, nabavljena pa sta bila tudi dva svetlobna balona za namen razsvetljave pri nočnih intervencijah.

Ob zaključku pa so gasilski zvezi izročili še učni komplet za potrebe izobraževanja prve pomoči (učni defibrilator in pet lutk za oživljanje). Komplet je bil pridobljen v sklopu projekta Skupaj za varni jutri, na katerega se je Občina Ivančna Gorica preko Lokalne akcijske skupine LAS STIK uspešno prijavila ter pridobila evropska sredstva. S projektom je namestila defibrilatorje na 13. lokacijah.

Prireditev je povezovala Sara Sever, z glasbenim vložkom pa sta jo popestrila Jure Humljan na harmoniki in pevka Gaja Adamič.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

