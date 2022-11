Osla privezal k deblu, ostalo le drevo

3.11.2022 | 12:15

Simbolna slika (Foto: arhiv Svet24)

Med kontrolo prometa v Bukošku so brežiški policisti včeraj okoli 21.30 ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen C4. Med postopkom so ugotovili, da 42-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,25 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V Vrhpeči je med 28. 10. in 2. 11. nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 150 litrov goriva.

Prav tako v Vrhpeči je v noči na 2. 11. neznanec ukradel osla, ki ga je oškodovanec z vrvjo privezal k drevesu.

Na Belokranjski cesti v Črnomlju je med 28. 10. in 2. 11. neznanec vlomil v prostore podjetja in ukradel osem akumulatorjev. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2600 evrov škode.

Na območju Orehovega (PP Sevnica) je med 31. 10. in 2. 11. nekdo vlomil v skladiščne prostore in odnesel avtomobilske vžigalne kable. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

Sinoči so vlomili v avto na Otočcu (Foto: FB PKD)

Na parkirnem prostoru na Otočcu je včeraj okoli 18. ure neznanec vlomil v osebni avtomobil in izmaknil torbico z denarnico, dokumenti, gotovino in dvema mobilnima telefonoma. Lastnico, ki se je v desetih minutah vrnila k vozilu, je oškodoval za 1200 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Slovenska vas) izsledili in prijeli 16 državljanov Bangladeša, 13 državljanov Afganistana, devet državljanov Rusije, sedem državljanov Indije, štiri državljane Konga, tri državljane Sirije in državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 235 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč z gmotno škodo. V Brežicah so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja listin, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so, kot tudi e omenjeno, zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.