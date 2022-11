FOTO: S ceste in na bok

3.11.2022 | 18:45

Orehovo, nesreča (Fotografiji: PGD Sevnica)

Danes ob 6.58 je v naselju Orehovo, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se pri tem prevrnilo na bok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo na vozilu, vozilo postavili nazaj na kolesa ter počistili iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo pregledali v ZD Sevnica.

Kolesar padel zaradi tovornjaka

Včeraj, okoli 11. ure, se v Šalki vasi zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in kolesar. Do nesreče je prišlo, poroča PU Ljubljana, ker je voznik tovornega vozila nepravilno prehitel kolesarja, ki je padel in se pri tem lažje poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

M. K.