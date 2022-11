Otroški pisarniški stol SpinaliS omogoča otrokom več gibanja

4.11.2022 | 08:30

Otroški pisarniški stol SpinaliS

Otroški pisarniški stol, ki otroku omogoča aktivno sedenje pomembno vpliva na razvoj otrok. Mladi možgani v razvoju potrebujejo različne vrste gibanja.

Otroci potrebujejo veliko gibanja

Otroci imajo veliko energije in pomembno je, da le-to primerno usmerimo. Redna vadba otrok:

- vpliva na razvoj močnejših mišic in kosti,

- povečuje fleksibilnost otrok,

- vpliva na vitkost teles in oblikovanje postave,

- zmanjšuje možnost za prekomerno težo,

- deluje motivacijsko,

- otroci, ki se redno gibajo imajo manjše možnosti za razvoj bolezni (sladkorna bolezen, visok krvni tlak, holesterol).

Otroci, ki so redno aktivni imajo tudi boljši spanec. Lažje se koncentrirajo in se bolje soočajo z vsakodnevnimi izzivi na fizičnem in čustvenem področju.

Telesna pripravljenost otrok

Otroci razvijajo različne vrste sposobnosti med gibanjem:

- vzdržljivost (npr. tek, hoja v hribe…),

- moč (npr. plavanje…),

- prilagodljivost in motorika (npr. zavezovanje čevljev…).

Večja gibljivost daje otrokom samozavest. Pri skupnih športih so spretnejši. Razvijejo boljšo motoriko. Lažje se prilagodijo. Privzgajanje telesne aktivnosti in ohranjanje dobre kondicije bo otrokom olajšalo vstop v odraslo obdobje.

Da bi ves trud, ki ga otroci naredijo na področju gibanja ostal, poskrbite za aktivno sedenje. Pisalni stoli SpinaliS so izjemno priljubljeni med mladimi, saj omogočajo gibanje na stolu.

Otroci so igrivi tudi ko sedijo

Otroška razposajenost je nalezljiva in tudi v šoli so otroci živahni. Se spomnite, kolikokrat ste se vi ali vaši sošolci zibali na stolu? Otroci potrebujejo gibanje tudi, ko se učijo. Odraščanje pravzaprav pomeni, da se otroci učijo vsak dan.

Otroški stol SpinaliS

Bolj so otroci motivirani, več si zapomnijo. Zato je pomembno, da njihovo radovednost usmerimo v pravo smer. Pri učenju lahko za to uporabimo otroški pisarniški stol SpinaliS. Ker pisarniški stoli SpinaliS omogočajo aktivno sedenje, so otrokom stoli zabavni, hkrati spodbujajo otroško radovednost in pozitivno vplivajo na zdravje in držo otrok.

Stol SplinaliS za večjo motivacijo otrok

5-letna raziskava sedenja na stolih SpinaliS v osnovni šoli je pokazala, da imajo otroci, ki so sedeli na stolu SpinaliS, večjo mišično aktivnost, boljšo koncentracijo in šolski uspeh.

Imitacija sedenja na žogi

Pisarniški stol SpinaliS je edini stol, ki omogoča udobje modernega pisarniškega stola, hkrati pa posnema aktivno sedenje na terapevtski žogi, ki jo zdravniki in terapevti priporočajo kot najboljši pripomoček za zdravo sedenje.

Privzgojite dobre navade

Priporočljivo je, da so otroci aktivni vsaj 60 minut na dan. Več aktivnosti – tudi do nekaj ur na dan, je za otroka samo dobro. Pri tem je seveda priporočljivo, da otrok kombinira različne aktivnosti. Veliko bolje je, da otroku privzgojite te navade zgodaj. Otroci so po naravi zelo aktivni, zato lahko aktivnosti vključujemo v vsakodnevna opravila. Na primer:

- kratke razdalje (na primer pot v trgovino) lahko otroci prehodijo, se peljejo s skirojem RollJet, namesto, da jih peljemo z avtom,

- opremite stanovanje z različno opremo, ki spodbija gibanje: žoge, uteži, poligoni za preskakovanje ovir, spodbujajte ples,

- vključujte jih v vsakodnevna opravila: pomoč na vrtu, grabljanje listja ...

Tudi pot v šolo lahko otrokom naredite zabavno s torbo na skiroju RollJet. Podjetje HAM, d.o.o., si prizadeva za zdrave hrbtenice otrok in odraslih. Tako pisarniški stoli SpinaliS, kot torba na skiroju RollJet so plod njihovega razvoja.

Uporaba pisarniškega stola za otroke SpinaliS bo otroke spodbudila k aktivnemu sedenju in jih naučila pomena dobre drže. Pisalni stol SpinaliS bo rastel z otroci, saj ima veliko možnosti za nastavitve. Gre za resnično edinstveno investicijo v otrokov razvoj.

Oglasno sporočilo