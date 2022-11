Martinov vikend v Posavju

4.11.2022 | 09:00

Martinova pojedina (Foto: arhiv DL)

Sevnica/Krško/Brežice - Na pobudo KŠTM Sevnica, CPT Krško in ZPTM Brežice prvi vikend v novembru posavski vinarji ponovno množično odpirajo vrata kleti, letos pa tudi številnih zidanic. Pridružite se jim na Martinovem vikendu v Posavju v soboto, 5. in nedeljo, 6. novembra. Posebej za to priložnost bodo posavski vinarji na široko odprli vrata svojih kleti in letos tudi zidanic. V soboto med 12. in 20. uro ter v nedeljo med 12. in 18. uro vas pričakujejo vinarji, vinogradniki in gostinci, ki so se odločili sodelovati v 2. izvedbi Martinovega vikenda v Posavju. Obiščete jih lahko v lastni režiji, z lastnim prevozom, kolesom ali kar peš. V Sevnici bo v soboto med sodelujočimi vinarji vozil brezplačni VINObus.

Vinarji pripravljajo Martinovo degustacijo (3 vzorce vina) za 6 evrov, vino na kozarec, prigrizke in še kaj. Letos se Martinovemu vikendu pridružujejo tudi gostinci z martinovim menijem. Več informacij najdete na spletnih straneh organizatorjev.

