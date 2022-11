Še en avto, uničen v ognju

4.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Na Cesti občine Hirschaid v Ivančni Gorici so včeraj zjutraj gasilci PGD Ivančna Gorica pogasili ostanke osebnega vozila, ki je pogorelo ponoči.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKVE, TP LOKVE 2, TP USER .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK, izvod Črpališče.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA izvod 1.PROTI PARADIŽU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod 5. DOL. PONIKVE OB CESTI LEVO in izvod 6. DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 11:30 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Pugelj, nizkonapetostno omrežje - Pošta.

M. K.