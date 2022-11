Bežal čez drn in strn pred eno patruljo, padel v roke druge - pijan, brez vozniške, brez tablic ...

4.11.2022 | 10:30

Policisti PP Črnomelj so v minuli noči med kontrolo prometa v okolici Semiča s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila VW passat, a je ta bežal s pospešeno hitrostjo. V Stranski vasi je zapeljal na travnik in v gozd v smeri proti Črešnjevcu, kjer ga je pričakala druga patrulja in ga ustavila. Med postopkom so ugotovili, da 41-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,31 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za omenjene kršitve je predvidena globa v višini 2250 evrov.

Pijan tudi voznik začetnik

Krški policisti so med kontrolo prometa v Krškem nekaj po 20.30 ustavili voznika osebnega avtomobila VW golf, ki je pred tem z veliko hitrostjo peljal skozi Leskovec pri Krškem. 22-letni voznik začetnik je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Obrežje) pa so izsledili in prijeli 17 državljanov Burundija, 12 državljanov Pakistana, sedem državljanov Indije, sedem državljanov Rusije in tri državljane Kube.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 55. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 191 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.