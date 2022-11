FOTO: V Krmelju obeležili krajevni praznik

4.11.2022 | 09:20

Krmelj - V Krmelju so konec oktobra obeležili praznik krajevne skupnosti. Ob prijetnem, pevsko obarvanem kulturnem programu, ki so ga pripravili v Osnovni šoli Krmelj, je bila predstavljena bogata zgodovina kraja z obujanjem spominov na pomembne dogodke preteklosti.

Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj Klementina Žvar je v svojem nagovoru povzela preteklo delo krajevne skupnosti. Župan Srečko Ocvirk je izpostavil projekte, ki so bili v krajevni skupnosti Krmelj izvedeni v preteklem obdobju, in poudaril pomembnost ustvarjanja prijetnega bivanjskega okolja. Kot so zapisali na občini, sta za ustrezen standard bivanja v skupnosti pomembna povezanost in sodelovanje, pa tudi infrastruktura, kot so šola, vrtec, zdravstveni dom, stanovanja in urejene površine za prostočasne aktivnosti, ki so vse bolj uporabljene. Izpostavil je aktivnost krajevnih podjetnikov, ki podajajo pobude za namenske prostorske spremembe za širitev svojih dejavnosti, kar nakazuje na gospodarski napredek kraja.

Ocvirk je tudi predstavil nekatere ključne načrte za prihodnje obdobje: postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo nove osnovne šole v Krmelju je v zaključni fazi. Prav tako je v načrtu sanacija mostu čez potok Hinja, ki je usklajena z ureditvami načrtovanega obračališča za avtobuse pri šoli ter ureditvami za izboljšanje protipoplavne varnosti na tem območju, ki se že izvajajo. V načrtu je tudi ureditev čistilne naprave in posodobitev kanalizacijskega sistema. »Vse to so pomembni koraki načrtovanja prihodnjega razvoja«, je poudaril župan. Izpostavil je tudi največjo pridobitev v letošnjem letu, to so novo urejene rekreacijske površine v Športnem parku Krmelj. Za novo balinišče, teniško igrišče z umetno travo in ureditev igrišča za odbojko na mivki je Občina Sevnica iz proračuna letos namenila okoli 103 tisoč evrov.

Priznanji za prizadevno delo in dosežke je Svet Krajevne skupnosti Krmelj letos namenil Ivanu Tramtetu in Ribiški družini Sevnica, podokoliš Krmelj. Obe priznanji je prevzel Ivan Tramte.

Ivan Tramte je član Ribiške družine Sevnica, podokoliš Krmelj, ki je zaslužen za ureditve ribnika Gustav, ki ima danes lepo urejeno krožno sprehajalno pot, klopi in okolico. Ribiška družina Sevnica, podokoliš Krmelj, upravlja z vsemi ribniki na območju krajevne skupnosti in skrbi za urejenost okolice vseh vodnih površin in tudi za vodni živelj.

M. K.; foto: Občina Sevnica



Galerija