Volitve v Novem mestu: Več zanesljivih, en pa stoodstoten

4.11.2022 | 13:20

Zadnjič v tem iztekajočem se mandatu so novomeški svetniki na rotovžu zasedali v začetku oktobra. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški občinski svet bo doživel kar nekaj sprememb – Lista Gregorja Macedonija na vodilnih mestih dejansko nespremenjena – Stranka nekdanjega župana v boj za svetniška mesta z novimi silami – Med novimi listami največ pričakuje Gibanje Svoboda

Novomeški volivci bodo imeli 20. novembra na lokalnih volitvah na izbiro dva kandidata za župana in kar štirinajst list kandidatov za člane občinskega sveta ter enega kandidata za predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu, poleg tega pa bodo volili tudi svoje predstavnike v krajevnih skupnostih.

Medtem ko pri izbiranju župana novomeški volivci ne bodo imeli veliko dela, saj sta za prvega moža mestne občine na izbiro le dva kandidata različne svetovnonazorske usmeritve, si lahko pri izbiranju članov občinskega sveta vzamejo več časa, saj imajo na voljo kar štirinajst list, na katerih pa je v primerjavi z volitvami pred štirimi leti tudi kar nekaj sprememb predvsem na vrhu list.

V aktualnem občinskem svetu z desetimi svetniki daleč najbolj množična Lista Gregorja Macedonija je na vrhu seznama na izvoljivih mestih zadržala večino istih imen. Od aktualnih svetnikov se je precej nižje na listi premaknila Mojca Andoljšek, na 16. mestu pa najdemo na primer županovo hčer Mašo Macedoni. Na vrhu liste so na izvoljivih mestih Gregor Macedoni in njegovi najbližji »sodelavci« Jasna Kos Plantan, Boštjan Grobler, Sara Tomšič, Janez Povh, Vesna Vesel, Urban Kramar, Klara Golić in Primož Kobe.

Precejšnje spremembe je doživela lista Zveze za Dolenjsko, stranka nekdanjega župana, zdaj že pokojnega Alojzija Muhiča, kjer so dozdajšnji svetniki Alenka Muhič, Mira Retelj in Štefan David vrh liste prepustili mlajšim in širšemu občestvu precej manj poznanim kandidatom Andreju Kastrevcu, Marjani Čegovnik in Jožetu Zupančiču, mizarju iz Sevnega.

Tudi v Slovenski ljudski stranki, ki jo je v zadnjem sklicu v občinskem svetu kot z izjemo dveh že vse sklice pred tem zastopal Franci Bačar, bo, če bo stranka ostala v svetu, prišlo do spremembe, saj se je Franci Bačar dal zapisati na enajsto mesto, mesto favorita pa prepustil teniškemu učitelju Jiríju Voltu, ki mu sledita Kaja Galič in Marko Mikec.

Na listi stranke Konkretno, kamor spadajo nekdanji člani liste Gospodarsko aktivne stranke, na vrhu ni sprememb, na izvoljivih mestih pa so poleg aktualnih svetnikov Alojza Kobeta in Vesne Barborič zapisani še Igor Povž, Bojana Kmet in Alojz Golob. Tudi na listi SDS ostajajo na vrhu aktualni svetniki Bojan Kekec, Eva Filej Rudman in Peter Kostrevc, ki jim sledita Marija Gregorčič in Andrej Redek, medtem ko pred štirimi leti na tej listi izvoljena Marjanca Trščinar Antić, ki je mandat končala kot samostojna svetnica, ne bo več kandidirala.

Tudi listi Solidarnosti in Desusa, ki sta imeli v zadnjem sklicu po dva svetnika; na vrhu ponujata preizkušene kandidate, Solidarnost Uroša Lubeja in Majo Žunič Fabjančič ter na naslednjih dveh mestih Mitjo Sadka in Natašo Mirtič ter na petem našega karikaturista Branka Babiča, Desus pa Adolfa Zupana, Ano Bilbija, Antona Repovža in Darinko Smrke.

V aktualnem svetu so imele štiri stranke oziroma liste po enega svetnika. Na listi NSi je na vrhu seznama poslanka te stranke v Državnem zboru Vida Čadonič Špelič, na drugem mestu pa aktualni svetnik Marko Dvornik. Pri Socialnih kandidatih je prvozapisani županski kandidat in aktualni svetnik Srečko Vovko, na drugem mestu je Helena Brulc in na tretjem Jacques Gros. Z vrha liste Dobre države se je na vrh liste Naš kraj – naše mesto preselil nekdanji županski kandidat zdravnik Rok Mežnar, ki mu družbo na izvoljivih mestih delata Alenka Kopina in predsednik Krajevne skupnosti Podgrad Marjan Erpe. Dozdajšnji svetnik Slovenske nacionalne stranke Matjaž Engel je tokrat edini kandidat na listi te stranke.

V primerjavi z volitvami pred štirimi leti na seznamu list poleg stranke GAS in Dobre države, katerih svetniki se pojavljajo na listah z drugimi imeni, ni več Liste Marjana Šarca, Stranke modernega centra, liste Dušana Kaplana in Zelenih Slovenije, je pa zato nekaj novih. Ob že omenjenih listah Konkretno in Naš kraj – naše mesto je prva med njimi Gibanje Svoboda z Matijo Škofom, Renato Pavlin, s Tomažem Levičarjem in z Urško Kovačič na prvih mestih. Z enim samim kandidatom, Jožetom Pirhom, tokrat nastopajo Pirati. Svojo listo so tudi tokrat sestavili v stranki Levica, ki je na vrh postavila Blaža Habjana in Ksenjo Lorber.

Če lahko za kar nekaj kandidatov z vrha list, ki so imele tudi v zdajšnjem sklicu občinskega sveta največ svetnikov, s precejšnjo gotovostjo trdimo, da bodo krasili občinski svet tudi v naslednjem mandatu, pa lahko, da bo stoodstotno svetnik tudi naslednja štiri leta, trdimo le za romskega predstavnika Duška Smajeka. Je namreč edini kandidat za to mesto.

I. Vidmar