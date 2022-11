Ovadbe zaradi poceni prodaje stanovanj veljakom iz Krškega

4.11.2022 | 14:20

Kriminalisti so kazensko ovadili dve osebi. Po neuradnih informacijah pa je eden od teh Miljenko Muha, predsednik uprave Kostaka. (Foto: Kostak)

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so zaradi poslov gradbenega podjetja Kostak kazensko ovadili dve osebi. Kdo vse je poceni prišel do stanovanja?

Mestna občina Krško, ki velja za eno najbogatejših občin v državi, bo na prihajajočih lokalnih volitvah dobila novega župana. Miran Stanko se po 11 letih vodenja občine ne poteguje več za ta položaj. Tako se je odločil kmalu po izbruhu odmevne afere, ki v njegovem zadnjem mandatu pretresa občino. Zdaj se bodo z njo ukvarjali tudi organi pregona.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so namreč končali preiskavo domnevno spornih poslov občinskega gradbenega in komunalnega podjetja Kostak. Letos spomladi so specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadili dve fizični osebi "zaradi utemeljenega suma storitve nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in zaradi pomoči pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja".

Pod drobnogled so vzeli prodajo stanovanj v soseski Zelene Jarše, ki jo je Kostak leta 2017 zgradil v Ljubljani. Gre za zgodbo, ki smo jo v začetku leta razkrili na necenzurirano.si. Med kupci so bili tudi vplivni lokalni politiki in podjetniki, manjšinski lastniki Kostaka, njegovi poslovni partnerji in nekateri vodilni v državnih družbah, ki Kostaku dajejo posle. Kupovali naj bi jih večinoma prek sorodnikov.

Miran Stanko se poslavlja od županskega položaja v Krškem. (Foto: MO Krško)

Eden od teh kupcev je bilo tudi podjetje Hermes, ki jo je ustanovil Miran Stanko in vodil do prevzema županskega položaja. Danes je v lasti članov njegove družine. Kriminalisti, ki so januarja 2020 v okviru hišnih preiskav obiskali tako sedež Kostaka kot podjetje Hermes, so preverjali, ali so bila stanovanja izbranim kupcem prodana pod tržno vrednostjo oziroma po nižjih cenah kot pri kupcih, ki pri Kostaku niso imeli dobrih zvez. Njihovi sumi so se zdaj izkazali za upravičene.

610.000 evrov premoženjske koristi

Kdo je osumljen zlorabe položaja, na NPU niso razkrili. Po neuradnih informacijah pa je eden od teh Miljenko Muha, predsednik uprave Kostaka. Bil je tudi direktor projektne družbe KOG, ki je bila uradni investitor v sosesko Zelene Jarše. Septembra letos so jo likvidirali in izbrisali iz poslovnega registra.

"Prvo osumljena oseba je ob pomoči drugo osumljene osebe pri prodaji več stanovanj, za izgradnjo katerih je bila investitor gospodarska družba, sklenila večje število prodajnih pogodb z osebami, ki so sami ali preko družinskih članov neposredno ali poslovno povezani z osumljeno osebo oziroma gospodarsko družbo, po bistveno nižji ceni, kot so se stanovanja prodala drugim, nepovezanim osebam," so na NPU pojasnili za necenzurirano.si.

S tem dejanjem sta "osumljeni osebi pridobili premoženjsko korist večjemu številu fizičnih oseb in hkrati povzročili premoženjsko škodo omenjeni gospodarski družbi v skupni vrednosti preko 610.000 evrov". V Kostaku preiskave v začetku letošnjega leta niso želeli komentirati.

Kdo je prišel do poceni stanovanj?

Kdo je prišel do poceni stanovanj v enem najbolj zaželenih delov Ljubljane, na NPU ne razkrivajo. Po naših podatkih pa so med njimi tudi nekatera znana imena oziroma ljudje, povezani z njimi.

Med njimi najbolj izstopa županovo podjetje Hermes. Pogodba za nakup skoraj 100 kvadratnih metrov velikega stanovanja je bila po naših informacijah podpisana maja 2018, torej le nekaj mesecev pred zadnjimi lokalnimi volitvami. Za razliko od drugih kupcev se Hermes skoraj dve leti ni vpisal v zemljiško knjigo in s tem razkril svojega lastništva. To je storil šele konec januarja 2020. Zakaj šele takrat, ni jasno. A le dva tedna pred tem so sedež Kostaka obiskali kriminalisti NPU.

Stanko je že pred časom pojasnil, da mu podrobnosti nakupa stanovanja niso znane. "Od leta 2017 nisem več lastnik podjetja oziroma sem desetodstotni družbenik in na vodenje podjetja nimam več nobenega vpliva," je dejal. Odhajajoči župan Krškega je sicer večinski delež v Hermesu na družinske člane prenesel le dva meseca pred nakupom stanovanja v Zelenih Jaršah.

Potrjuje anekse za dodatna dela, tudi Kostaku

Največ Kostakovih stanovanj v Ljubljani je prešlo v last podjetja Žarn in z njim povezanih oseb. Pri tem ni znano, ali je šlo za kompenzacijo plačila za dela pri projektu, saj je podjetje pomemben Kostakov podizvajalec. Gre sicer za največjega zasebnega lastnika Kostaka, ki ima v njem 15-odstotni delež. Ukvarja se s prevozom, nizkimi gradnjami in vzdrževanjem cest. Zaposluje le nekaj več kot 20 ljudi, v zadnjih petih letih pa je ustvarilo več kot štiri milijone evrov čistega dobička.

Med prvimi kupci stanovanj je bila tudi ožja sorodnica Vojka Sotoška, dolgoletnega direktorja državne družbe Infra, ki je zadolžena za investicije in vzdrževanje hidroenergetskih objektov na spodnji Savi, zanjo pa je v preteklosti delal tudi Kostak. Dobrih 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje je kupila konec leta 2017 in ga po manj kot letu dni že prodala. Nakup je financirala s 60.000 evrov visokim posojilom. Sam Sotošek ni bil med kupci stanovanj.

Stanovanje je kupila tudi ožja sorodnica arhitekta Janka Vlahušića, ki skrbi za strokovni nadzor nad občinskimi projekti in potrjuje anekse za dodatna dela, tudi Kostaku. Že pred časom smo poročali, da je Kostak v zadnjih treh letih do poslov z občino velikokrat prišel z najugodnejšo ponudbo, a je že kmalu zatem začelo na občino pošiljati anekse zaradi nepredvidenih dodatnih del. V nekaterih primerih je bila opravljena cena višja od ponudb, ki so jih na razpisih oddali neizbrani ponudniki.

Med kupci tudi direktor 2TDK

Pavle Hevka je kupil eno stanovanje, enega pa tudi njegova soproga. (Foto: 2 TDK)

Med kupci stanovanj najdemo še Pavleta Hevko, direktorja državne družbe 2TDK, ki je zadolžena za izgradnjo projekta drugi tir Divača-Koper, in člana nadzornega sveta Darsa.

Stanovanje, ki ima skupaj s teraso skoraj 100 kvadratnih metrov površin, je kupil konec leta 2017, ko je bil še vodja projekta vzdrževanja cest v državnem inženirskem podjetju DRI. Nakup je financiral s 120.000 evrov visokim posojilom, ki pa ga je predčasno odplačal. To mu je uspelo konec lanskega leta, ko je že vodil 2TDK. Na tem položaju je imel v letih 2020 in 2021 skupaj 112.000 evrov bruto prejemkov.

Manjše, dobrih 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje je v istem času kupila tudi njegova soproga, a brez posojila. Pogodbo je podpisala maja 2018. To stanovanje je bilo prvotno v lasti Gorenjske gradbene družbe (GGD), ki ga je po nekaj mesecih prodala inštitutu IGMAT, ta pa takoj naprej soprogi Pavleta Hevke. Tudi ta ni več lastnica stanovanja, saj ga je v začetku letošnjega leta prodala in zanj iztržila 152.800 evrov.

Primož Cirman / Tomaž Modic; necenzurirano.si