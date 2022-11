Aleksu Švelcu iz Sevnice evropska fair play nagrada

4.11.2022 | 17:45

Aleks Švelc v družbi belgijske umetnice Maye Cox, ki je izdelala nove fair play nagrade, prvič podeljene na tem dogodku. (Fotografiji: Gorazd Švelc)

Philippe Housiaux, predsednik EFPM; Aleks Švelc; Miro Cerar; Robert Perc

Rim/Sevnica - Aleks Švelc, 14-letni borec v ju-jitsuju, je dobitnik ene izmed 11 nagrad za športno potezo leta, so odločili na kongresu Evropskega fair play gibanja (EFPM) v Rimu.

Švelc, član Društva borilnih veščin Ippon Sevnica, je nagrado prejel za športnike do 18 let, prislužil si jo je z dejanjem na slovenskem pokalu za mladince, ko je v finalu tekmecu spodrsnilo in je padel. Švelc prednosti za pridobitev pomembne točke v finalni borbi z nadaljevanjem akcije ni izkoristil, ampak mu je ponudil roko, da je vstal in sta lahko nadaljevala borbo z enakima izhodiščema.

Na koncu je borbo izgubil in posledično osvojil srebrno medaljo, je iz Rima sporočil član izvršnega odbora EFPM Robert Perc. Poleg njega slovensko odpravo na kongresu sestavljata še Miro Cerar in Sanja Poljšak iz Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

EFPM nagrade podeljuje ekipi, klubu ali posamezniku za njihov pozitivni prispevek družbi ali okolju zaradi fair play poteze na tekmovanjih, pomoči sošolcem ali starejšim ali pomoči potrebnim.

M. K.