Branka Bukovec častna občanka partnerskega mesta Herceg Novi

4.11.2022 | 18:40

Foto: MO Novo mesto

Herceg Novi/Novo mesto - Z novomeške občine so sporočili, da je v partnerskem mestu Herceg Novi ob občinskem prazniku 28. oktobra potekala slavnostna seja s podelitvijo priznanj in nagrad. Med nagrajenci je bila tudi občanka Mestne občine Novo mesto, predsednica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Branka Bukovec, ki je prejela naziv častne občanke Herceg Novega za humanitarno delo in doprinos k povezovanju Herceg Novega in Novega mesta. Nagrade in priznanja je podeljeval predsednik občine Herceg Novi Stevan Katić.

Kot so zapisali v utemeljitvi nagrade, je Branka Bukovec že več kot 40 let znana v Sloveniji in na prostorih nekdanje Jugoslavije po organiziranju prostovoljnega dela, povezovanju številnih mest v državah nekdanje Jugoslavije, predvsem pa po nesebičnem humanitarnem delu. Bukovčeva, predsednica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD) in nekdanja svetovalka za socialo na novomeški občini, je vrsto let v sklopu DRPD organizirala srečanja mladinskih organizacij iz partnerskih mest Novega mesta. Gostovali so mladi iz Vilafrance del Penedes (Katalonija), Langenhagna (Nemčija), Bihaća (BiH) in Herceg Novega (Črna Gora). Namen tovrstnih delavnic in srečanj, ki so potekale na Grmu – Centru biotehnike in turizma, je bilo izobraževanje mladih na področju prostovoljnega dela. Zahvaljujoč DRPD in seminarjem, ki se jih je udeleževal v Novem mestu, je Milijan Mijović že leta 2003 ustanovil Mladinski center Herceg Novi (Omladinski centar Herceg Novi). Na seminarjih so udeleženci pridobivali znanja, kako se vključevati v mednarodne projekte in se prijavljati na državne ter evropske razpise. Branka je Mladinskemu centru Herceg Novi ves čas stala ob strani in predvsem na samem začetku ter v njegovem nastajanju nesebično svetovala in pomagala pri njegovem delu. Od leta 2008 je Branka v Novem mestu organizirala gostovanja otrok iz Otroškega doma Mladost v Bijeli (Dječji dom Mladost Bijela). V tem času so se razvile močne vezi, ki trajajo še danes. Po požaru v Otroškem domu Mladost v Bijeli je zbirala donacije v Sloveniji in Črni Gori za obnovo doma. Od uspešnih podjetij iz Novega mesta je zbrala veliko sredstev, ki jih je osebno prinesla v Herceg Novi. V Črni Gori je kontaktirala podjetja, ki so obnovila dom. V zadnjem času se partnerstvo med Novim mesto in Herceg Novim krepi skozi gostovanja obeh godb, Gradske muzike in Mestne godbe Novo mesto, tekem obeh ženskih košarkarskih ekip Krke in Primorja, izmenjave kuharskih veščin srednjih gostinskih šol, gostovanj Dolenjskega muzeja Novo mesto ter drugih kulturno-umetniških gostovanj, sodelovanja na področju turizma in medsebojne podpore pri evropskih projektih.

''Brez osebnega angažmaja Branke Bukovec, njene povezovalne energije in srčnosti, ne bi bilo številnih lepih zgodb, ki so v 51 letih partnerstva Herceg Novega in Novega mesta obogatila veliko življenj obeh mest, tako na ravni obeh občin, kot tudi posameznikov in društev, predvsem DRPD,'' so še zapisali v obrazložitvi častnega naziva.

M. K.