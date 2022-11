Krška nuklearka predvidoma v začetku prihodnjega tedna spet v omrežju

5.11.2022 | 14:20

Simbolna slika (Foto: arhiv; NEK)

Krško - Nuklearno elektrarno Krško (Nek), ki je od začetka oktobra v rednem remontu, bodo po nekajdnevnem zamiku zaradi odpovedi dveh izvajalčevih varilnih strojev pri delih za zamenjavo visokotlačne turbine spet zagnali in v omrežje vključili predvidoma v začetku prihodnjega tedna. V Neku sicer delajo vse za čimprejšnje končanje remonta, so zagotovili.

Pri projektu zamenjave visokotlačne turbine, ki je ključna komponenta obratovanja in opredeljuje dolžino trajanja remonta, pogodbeni partner potrebuje več časa, kot je načrtoval, so pojasnili.

V krški nuklearki se skupaj z njim osredotočajo na dokončanje del in vzpostavitev pogojev za vnovično obratovanje elektrarne, ki je predvideno v začetku drugega tedna novembra, so dodali.

Po pojasnilih Neka menjava visokotlačne turbine, ki je del sekundarnega sistema elektrarne, vključuje tudi zamenjavo notranjih delov regulacijskih ventilov za dovod pare na visokotlačno turbino.

V, kot so ocenili, kompleksnem projektu, so najprej odstranili turbino, ki je svojo nalogo opravljala od začetka obratovanja elektrarne. Sledilo je vstavljanje komponent nove turbine in njihovo sestavljanje ter povezovanje s preostalimi sistemi.

"Pri večslojnem navarjanju in obdelavi sedišč ventilov na nove dimenzije je prišlo do zamude zaradi odpovedi dveh od štirih posebnih varilnih strojev, ki jih zunanji izvajalec Siemens ni mogel nadomestiti, in je porabil več časa, kot je načrtoval, ter s tem neposredno vplival na dolžino remonta. Elektrarna bo zato ponovno priključena na omrežje nekaj dni kasneje," so zapisali.

Ob tem so zagotovili, da delajo vse, kar je v njihovi moči, "da izvajalec projekt kakovostno in čim prej konča, da lahko ponovno vzpostavimo pogoje za zagotavljanje neprekinjene, stabilne energetske oskrbe Slovenije in Hrvaške".

Ekipe sodelavcev Neka in pogodbenih partnerjev sicer "zavzeto" opravljajo remontna vzdrževalna dela, preverjajo opremo in sisteme ter izvajajo posodobitve. Veliko so jih že končali, v reaktorsko posodo pa namestili gorivne elemente za naslednji gorivni ciklus, ki bo trajal do pomladi 2024, so še sporočili iz Neka.

V krški nuklearki, ki so jo po 513 dneh neprekinjenega delovanja v noči na 1. oktober zaustavili in izklopili iz omrežja, so sicer sprva načrtovali 32-dnevni remont. To je hkrati zadnji remont v njeni prvotno predvideni 40-letni življenjski dobi, zanj pa bodo odšteli od 90 do 100 milijonov evrov.

Redni remont sicer z več kot 4000 posegi obsega tri osnovne sklope: menjavo skoraj polovice jedrskega goriva, vzdrževalna dela, menjavo delov in nadzor, ter naložbeno-posodobitvena dela, je ob začetku remonta navedel predsednik uprave Neka Stane Rožman.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Predsednik uprave Neka Stane Rožman o obsegu remontnih del Predsednik uprave Neka Stane Rožman o obsegu remontnih del