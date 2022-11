Stojan Pelko postal strokovni vodja EPK 2025

5.11.2022 | 12:30

Stojan Pelko (Foto: Press GO! 2025)

Nova Gorica - Javni zavod GO! 2025 je imenoval Novomeščana Stojana Pelka za programskega vodjo Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025. Komisijo je prepričal z ambiciozno vizijo programskega in strokovnega dela ter izkušnjami iz upravljanja kulturnega sektorja. Na razpis za vodjo programa zavoda GO! 2025 se je prijavilo 13 kandidatov iz Slovenije, Hrvaške in Italije.

Pelko se je v prijavi zavzel za kadrovsko krepitev programskega oddelka, tesnejše sodelovanje lokalnih zavodov in nevladnih akterjev pri realizaciji programa ter za sodobno komunikacijsko platformo za doseganje evropske javnosti, so sporočili iz novogoriškega javnega zavoda GO! 2025.

Ena izmed prioritetnih nalog novega programskega vodje bo, da načrtovane projekte, navedene v prijavni knjigi, realno umesti v finančne, kadrovske, prostorske in v časovne koordinate.

Nov programski vodja GO! 2025 stavi na nekaj temeljnih vrednot, kot so vrhunskost umetniških stvaritev, relevantnost ponujenih programov, zaupanje lokalnega prebivalstva in organizacijska brezhibnost. "EPK mora biti tudi zgled, da sta kultura in umetnost ob vsej svoji drznosti, provokativnosti, improvizaciji in nepričakovanosti tudi skrajno profesionalni disciplini, pri čemer gledalca ne osupne le vsebina, ampak tudi brezhibnost organizacije in komunikacije," je poudaril.

Direktor javnega zavoda GO! 2025 Gorazd Božič je ob imenovanju dejal, da gre za pomembno, "če ne ključno okrepitev ekipe zavoda GO! 2025. Odgovoren bo za izvedbo zmagovitega programa, s katerim si je Nova Gorica v sodelovanju z Gorico prislužila naslov Evropske prestolnice kulture. Stojan Pelko ima bogate izkušnje s področja kulturnih politik, razmišlja strateško ter v ekipo vnaša pozitivno energijo in mednarodne izkušnje, sočasno pa nas je prepričal z vizijo, kako program izvesti na način, da bodo v lokalnem okolju sledi EPK vidne še dolgo po letu 2025."

Stojan Pelko je magister filozofije in doktor socioloških znanosti. Nekdanji glavni urednik revije za film in televizijo Ekran in predavatelj sociologije kina na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je po karieri v oglaševanju usmeril v strateške komunikacije in politični marketing ter leta 2001 ustanovil družbo za komunikacijsko svetovanje Korpus. Zasnoval in izvedel je številne mednarodne projekte na kulturnem področju ter si nabral izkušnje v javni upravi v Sloveniji in tujini. Bil je državni sekretar na ministrstvu za kulturo, govorec in komunikacijski svetovalec vodje Urada EU in posebnega predstavnika EU na Kosovu ter vodja kabineta ministra za zunanje zadeve.

Je avtor petih knjig s področja filmske teorije, urednik zbornika prevodnih besedil Vrzeli filma in arhitekture ter monografije o plesni skupini EnKnap, avtor številnih strokovnih objav s področij filmske teorije, gledališča, sodobnega plesa, likovne umetnosti in fotografije, soavtor scenarijev celovečernih igranih in dokumentarnih filmov ter dramaturg gledaliških predstav.

STA; M. K.