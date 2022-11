Trije v vodi - z mostu v reko Temenico

5.11.2022 | 08:25

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V Zalogu, občina Straža, je sinoči ob pol osmih osebno vozilo zapeljalo z mostu v reko Temenico. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, s tehničnim posegom postavili vozilo iz vode na cestišče in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri osebe pregledali na kraju, nadaljnje zdravniške oskrbe niso potrebovale.

Odvzel ji je prednost

V četrtek okoli 14. ure se je v Malih Laščah zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika kombija in osebnega vozila. Do nesreče je prišlo, ker voznik zapeljal na prednostno cesto in odvzel prednost voznici, ki je pripeljala iz smeri Rašice proti Velikim Laščam. Pri tem se je voznica lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Mizarska med 14. in 16. uro.

M. K.