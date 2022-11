Krkaši s preseženo stotico edini neporaženi

5.11.2022 | 09:10

KK Krka na tekmi v Škofji Loki (Foto: Jan Bernik/KK Škofja Loka)

Škofja Loka - Košarkarji Krke so v 6. krogu lige Nova KBM premagali LTH Castings s 110:80 (22:17, 55:39, 83:57).

* Dvorana Poden, gledalcev 150, sodniki: Krajnc (Maribor), Palčič (Postojna), Rebeušek (Celje).

* LTH Castings: Čibej 12 (2:2), Jugovic 4 (0:1), Ristić 4, Frelih 15 (1:2), Grum 2, Milašinović 9 (0:1), Vršnik 14 (4:4), Rodič 2, Hood 18 (1:1).

* Krka: Stergar 13 (1:1), Jančar Jarc 16 (4:4), Cerkvenik 7, Stipčević 21, Stavrov 6, Vucić 9 (3:4), Jurkovič 17 (1:2), Špan 2, Škedelj 8 (4:4), Macura 12 (0:3).

* Prosti meti: LTH Castings 8:11, Krka 13:18.

* Met za tri točke: LTH Castings 6:21 (Čibej 2, Frelih 2, Hood, Milašinović), Krka 12:27 (Stipčević 5, Stavrov 2, Jančar Jarc 2, Jurkovič 2, Cerkvenik).

* Osebne napake: LTH Castings 18, Krka 17.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so zanesljivo dobili uvodno tekmo 6. kroga lige Nova KBM. Na gostovanju v Škofji Loki so premagali LTH Castings s 110:80. Novomeščani ostajajo edini neporaženi v ligi, novinci v elitni druščini pa so še naprej brez zmage.

Glede na razmerja moči in kakovost vprašanje zmagovalca ni bilo v prvem planu. Gostje so to dilemo rešili v prvem polčasu, v katerem so dosegli 55 točk. Na koncu je Krka tretjič v tej sezoni dosegla mejo 100 točk, LTH Castings pa je z 80 doseženimi točkami izenačil svoj najboljši napadalni izkupiček v ligi Nova KBM.

Pri domačih je Lamar Hood dosegel 18 točk, Nace Frelih jih je dodal 15, v vrstah Krke pa je Rok Stipčević zadel pet trojk (21 točk), Robert Jurkovič pa se je izkazal s 17 točkami in devetimi skoki.

Izjava po tekmi:

Rok Stipčević, kapetan Krke: »Dobili smo tudi zadnjo tekmo pred reprezentančnim odmorom. Smo še neporaženi, skupaj z 2. ABA ligo pa imamo odličnih osem zmag. Vesel sem, da smo v pozitivnem ritmu in da smo končno vsi zdravi, saj se je vrnil tudi Stavrov. Vse nam gre po načrtih, trener Okorn pa vse skupaj dobro vodi. Vesel sem in čestitam Španu, Macuri, Jurkoviću in Stergarju za vpoklic v reprezentanco. V premoru bomo ostali delali in čakali, da se vrnejo, potem pa gremo v napad v naslednji del sezone. Tekmo z LTH Castingsom smo dobro oddelali. Pristop je bil pravi, vsi smo svoje delo opravili maksimalno. Bili smo favoriti, a je tako tekmo vseeno treba dobiti, saj se nasprotniki prav na takih tekmah želijo pokazati v najboljši luči.«

LTH Castings bo imel 16. novembra v zaostali tekmi bolj primernega nasprotnika za premierno zmago, saj bo gostil Hopse, Krka pa se bo po reprezentančnem premoru 18. novembra v 7. krogu prav tako pomerila z Polzeljani.

V soboto sta v ligi Nova KBM na sporedu dve tekmi, Ggd Šenčur - Rogaška in Hopsi Polzela - Ilirija, v nedeljo sledi obračun Helios Suns - Zlatorog Laško, šesti krog pa bosta v torek zaključili košarkarji iz Podčetrtka in Šentjurja.

* Izidi, 6. krog:

- petek, 4. november:

LTH Castings - Krka 80:110 (17:22, 39:55, 57:83)

- sobota, 5. november:

13.00 Ggd Šenčur - Rogaška

19.00 Hopsi Polzela - Ilirija

- nedelja, 6. november:

20.00 Helios Suns - Zlatorog Laško

- torek, 8. november:

19.00 Terme Olimia - Šentjur

* Lestvica:

1. Krka 6 6 0 543:435 12

2. Helios Suns 5 4 1 470:360 9

3. Šentjur 5 4 1 415:402 9

4. Ggd Šenčur 5 3 2 382:364 8

5. Rogaška 5 3 2 390:406 8

6. Terme Olimia 5 2 3 439:411 7

7. Ilirija 5 2 3 405:421 7

8. LTH Castings 5 0 5 362:459 5

9. Zlatorog Laško 4 0 4 254:322 4

10. Hopsi Polzela 3 0 3 211:291 3

STA; M. K.

