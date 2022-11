Novomeščani s Kodeljevega z obema točkama

5.11.2022 | 09:00

Ljubljana - Rokometaški MRK Krka, izbranci trenerja Mirka Skoka, so po krajšem premoru odigrali srečanje 7. kroga v najelitnejšem slovenskem rokometnem tekmovanju. Tokrat so gostovali na Kodeljevem in se v dolenjsko prestolnico vrnili z novim parom točk. Gostitelje RD LL Grosist Slovan so premagali z rezultatom 32:30 (20:12).

Rokometaši Krke so vpisali četro zmago v ligi NLB, medtem ko Slovan tudi po sedmem kolu med elito ostaja še brez zmage, sinoči so ob dveh remijih doživeli peti poraz v sezoni. Dolenjci so v uvodu sicer delovali nekoliko v krču in Slovanu v prvih minutah prepustili vodstvo 2:0, a se je izkušenejša Krka kmalu pokazala kot izrazit favorit. Varovanci trenerja Mirka Skoka so po izenačenju na 3:3 vajeti igre vzeli v svoje roke in povsem zasenčili gostitelja, ki je do glavnega odmora zaostajal že za osem zadetkov (12:20). Krkaši so v podobnem tempu nadaljevali tudi na začetku drugega dela srečanja. V 43. minuti so prednost še povečevali, takrat je bil rezultat +11 (16:27), nato pa vidno popustili. Ekipa Slovana je zaostanek nato kmalu več kot prepolovila in na koncu prišla do znosnega poraza. Končni rezultat tekme je bil 32:30.

Pri gostiteljih je bil najbolj razpoložen Aleksa Tufegdžić, ki je pet od svojih osmih zadetkov dosegel v zadnjih petnajstih minutah, Uroš Knavs pa je tekmo končal pri dvanajstih zadetkih in se po včerajšnji tekmi s skupno 65 goli na sedmih tekmah državnega prvenstva zavihtel na vodilno mesto med najboljšimi strelci lige NLB.

Izjave po tekmi:

Darko Stojnič, RD Slovan: »Čestitam ekipi Krke za fer in korektno igro ter zasluženo zmago. Na žalost nam danes ni uspelo in nimam kaj dosti za povedat o naših fantih, razen to, da se zapremo v dvorano in naprej trdo treniramo. Razmišljamo že o naslednji tekmi in še enkrat čestitam Krki.«

Blaž Brajer, MRK Krka: »V tekmo smo šli zbrani in odločni, kar se je že pokazalo v prvem polčasu, ko smo si ustvarili kar zajetno prednost. Žal pa smo v drugem polčasu popustili, kar se nam dogaja že nekaj tekem. To moramo do naslednjič popraviti. Čestitke vsem, ki so danes stopili na parket in verjamem, da bomo s tako borbeno miselnostjo nadaljevali prvenstvo.«

Statistika:

RD LL GROSIST SLOVAN: Selakovič, Krbavčić (17 obramb), Čaušević, Soršak 5, Serdinšek Ekart, Jakše 2, Pintar, Stojnić 5, Tufegdžić 8 (2), Ranisavljević 4, Lipovac, Perić 2, Stopar 1, Pirnat 1, Yankovskyy, Sankovič 2, Turnšek,

MRK KRKA: Brajer (4 obrambe), Blaževič (8 obramb), Bradeško 3, Avsec 3, Majstorović 1, Grojzdek 3, Knavs 12 (2), Vukić 4, Stanojević 1, Rašo, Lončar, Nosan 1, Kukman 3, Ernestl, Matko 1,

Sedemmetrovke: RD LL GROSIST SLOVAN 2 (2), MRK KRKA 4 (2)

Izključitve: RD LL GROSIST SLOVAN 12 minut, MRK KRKA 4 minut

Rokometaše Krke sredi prihodnjega tedna najprej čaka tekma 1/16 finala pokala Slovenije, kjer se bodo pomerili z ekipo RD Herz Šmartno, v soboto, 12. novembra, pa jih doma čaka nova ligaška preizkušnja. Krkaši bodo v domači dvorani Marof gostili RD Dobova.

* Izidi, 7. krog:

- sreda, 2. november:

Gorenje Velenje - Krško 37:24 (14:15)

Dobova - Slovenj Gradec 25:29 (12:11)

- petek, 4. november:

Koper - Jeruzalem Ormož 26:15 (12:9)

LL Grosist Slovan - Krka 30:32 (12:20)

- sobota, 5. november:

18.00 Urbanscape Loka - Maribor Branik

- nedelja, 6. november:

15.00 Trimo Trebnje - Celje Pivovarna Laško

- sobota, 28. januar:

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Riko Ribnica

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 6 6 0 0 203:164 12

2. Gorenje Velenje 7 5 1 1 215:182 11

3. Trimo Trebnje 6 5 0 1 195:143 10

4. Riko Ribnica 6 5 0 1 176:169 10

5. Slovenj Gradec 7 4 1 2 208:200 9

6. Krka 7 4 0 3 197:186 8

7. Urbanscape Loka 6 2 2 2 162:167 6

8. Jeruzalem Ormož 7 3 0 4 183:208 6

9. Koper 7 2 1 4 197:191 5

10. Sviš Ivančna Gorica 6 0 4 2 156:174 4

11. Dobova 7 2 0 5 187:216 4

12. Maribor 6 1 1 4 158:183 3

13. LL Grosist Slovan 7 0 2 5 192:209 2

14. Krško 7 0 2 5 178:219 2

R. P. J.

Foto: Lin Gombač/RD Slovan