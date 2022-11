V pol leta do ureditve ceste in pločnikov skozi Vrh pri Boštanju

5.11.2022 | 11:10

Podpis pogodbe (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Usklajevanje z lastniki mejnih zemljišč ob cesti skozi Vrh pri Boštanju je bilo dolgotrajno in zahtevno, sporočajo s sevniške občine. Te dni pa je sevniški župan Srečko Ocvirk ob prisotnosti predsednika Krajevne skupnosti Boštanj Jožeta Udovča in Ivana Možica iz Vrha pri Boštanju le lahko podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Kostak Miljenkom Muho. Kostak je bil namreč na javnem razpisu izbran za izvajalca ureditve ceste in pločnikov skozi Vrh pri Boštanju.

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste v naselju v dolžini 345 metrov. Uredili bodo tudi meteorno kanalizacijo, stabilizirali brežine za dograditev hodnika za pešce, uredili cestno razsvetljavo ter vodovod.

Dela v vrednosti 320 tisoč evrov bo krški Kostak predvidoma končal najkasneje do konca meseca maja 2023, še sporočajo z Občine Sevnica.

M. K.