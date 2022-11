Občina Semič je praznovala - Častni občan je župnik Zidanšek

5.11.2022 | 18:00

Občinski nagrajenci Marjan Ogulin, Alojz Simonič, Luka Zidanšek in Dušan Simonič med županjo Polono Kambič in predsednikom komisije za podelitev občinskih priznaj Janezom Simoničem. (Foto: M. G.)

Semič - Spomini na belokranjsko partizansko četo ne bodo nikoli zbledeli, enako tudi ljudska volja ob ustanoviti občine pred 28 leti – Priznanja zaslužnim občanom – Jesenski cestno-komunalni cvetober – Prostorski načrt bodo prevetrili

Na osrednji prireditvi ob semiškem občinskem prazniku, ki ga od leta 1995 praznujejo v spomin na ustanovitev Prve belokranjske čete 28. oktobra 1941 na Smuku, je županja mag. Polona Kambič v daljšem nagovoru zbranim v tukajšnjem Kulturnem centru poudarila, da so si ta dan s ponosom vzeli za občinski praznik, enako ponosni pa so tudi na 28 let svoje samostojne poti oziroma na 29. maj, ko so se leta 1994 z referendumsko voljo izrekli za ustanovitev lastne lokalne skupnosti.

Županja ne dvomi, da se je ljudstvo dobro odločilo, saj se občina od takrat pospešeno razvija. Tudi v zadnjih 12 letih, ko jo vodi po svojih najboljših močeh, čeprav razume, da je bila njena pot za koga nekoliko drugačna od pričakovanj.

Kot je povedala Kmabičeva, je bilo za najpomembnejše investicijske pridobitve v tem letu namenjenih 2,4 milijona evrov, od česar več kot polovico za investicije na cestnem področju. Posebej plodna je bila jesen, saj so po več letih pogovorov z Direkcijo za infrastrukturo nazadnje celovito – občina in država sta skupaj zagotovili 761 tisoč evrov – obnovili 1.050 metrov cestišča na Podrebru do odcepa za Oskoršnico, sočasno pa so zgradili še 860 metrov pločnika ter javno razsvetljavo in postavili dve avtobusni postajališči. Drugi največji projekt, vreden 371 tisoč evrov, je bil obnova pločnika z zamenjavo javne razsvetljave na Vajdovi ulici, za asfaltiranje številnih drugih manjših odcepov in površin pa so porabili 202 tisoč evrov. Občina se je lotila tudi temeljite prenove dotrajanega vodovodnega omrežja – zamenjanih je bilo 965 metrov cevi v Zgornjih Gorenjcih in na Trati – in kanalizacijskega omrežja na Kolodvorski cesti v dolžini 296 metrov. V 5,3 milijona evrov težkem občinskem proračunu niso pozabili niti na vlaganja v športno infrastrukturo. Županja je pri tem omenila gradnjo večnamenskega vaškega igrišča na Osojniku, ki bo za 231 tisoč evrov bremenil občinsko blagajno.

»Po vloženem in zgrajenem bi lahko rekla, da smo za koga naredili malo, za drugega veliko. A ne glede na vse lahko zatrdim, da smo vsak evro večkrat obrnili, da smo lahko naredili kar največ v razmerah neustavljive draginje, ki se je stopnjevala iz meseca v mesec,« je nagovor sklenila zdajšnja in tudi prihodnja županja ter povedala, da leta 2013 sprejeti Občinski prostorski načrt že potrebuje spremembe in uskladitve. Lotili so se jih pred dobrim letom in jih bodo končali v drugi polovici leta 2023. Takrat bodo mnogi dobili ustrezno podlago za gradnje, kar bo pripomoglo tudi k ohranjanju ugodne demografske slike občine.

V najbolj svečanem delu proslave so na vrsto prišli letošnji prejemniki občinskih priznanj in nagrad. Diploma občine je šla v roke Dušana Simoniča za dolgoletno prostovoljno delo v Konjerejskem društvu Semič in drugih društvih. Plaketi sta prejela vsestranski Marjan Ogulin za dolgoletno prostovoljno delo v vaški skupnosti Cerovec, Gasilskem društvu Črešnjevec, Lovski družini Smuk Semič in v številnih drugih organizacijah, ter Alojzij Simonič za življenjsko delo in večletne uspehe na področju gasilstva ter dela v vaški skupnosti. Najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan, je iz rok županje, tako kot vsi drugi prejemniki, visoko dvignil župnik Luka Zidanšek.

V utemeljitvi je bilo zapisano, da je v letih svojega pastoralnega poslanstva neprecenljivo prispeval k spoštovanju, negovanju ter bogatenju semiške kulturne, zgodovinske in sakralne dediščine. »Hvala vsem, ki ste prepoznali, da obnova glavnega bogoslužnega prostora, kulturnega spomenika ali osrednje stavbe na semiškemu trgu – župnijske cerkve sv. Štefana – ni samo kaprica župnika, ampak je predvsem tudi spoštovanje do naših prednikov, ki so vsa ta svetišča gradili in jih vzdrževali, da smo jih mi prevzeli, in upam, da jih bomo v še boljšem stanju izročili zanamcem,« je bil priznanja vesel zahvalil Zidanšek.

Skoraj dvourno prireditev so s kulturnim programom obogatili člani KUD godba na pihala Semič in Mladinskega pevskega zbora Župnije Semič ter Manca in Benjamin Izmajlov.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Glavonjić