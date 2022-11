Dimniški požar

6.11.2022 | 08:20

Včeraj ob 12.02 so v naselju Zagrad pri Otočcu, občina Novo mesto, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so nadzorovali goreče saje in očistili dimnik.

Črpali nafto

Ob 9.24 se je v Kolodvorski ulici v Ribnici zaradi zamašenega jaška nabrala večja količina vode, ki se je pomešale z že razlito nafto. Okoli 700 litrov razlite mešanice so v sode prečrpali gasilci PGD Ribnica. Na kraju je bil tudi dežurni KP Ribnica.

Razlito gorivo

Ob 20.02 so na avtobusni postaji v naselju Stari Grad, občina Krško, gasilci PGE Krško nevtralizirali in očistili madež pogonskega goriva, na površini okoli pet kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:30 do 9:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BO-ENERGETIKA, TP PORODNIŠNICA. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica kolodvor in Sevnica TIZ med 7.30 in 11.30 uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Industrijska cona Krško med 6. in 8. uro in na območju TP Leskovec obrtna cona med 9. in 11. uro.

M. K.