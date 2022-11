FOTO: Odbojkarji Krke v derbiju do zmage in potrditve prvega mesta

6.11.2022 | 09:40

Fotografije: MOK Krka

Novo mesto - V šestem krogu prvenstva so v Novem mestu pospremili derbi za vrh lestvice. Bolje so se izkazali odbojkarji Krke, ki so v štirih nizih odpravili Šoštanj Topolšico. Pri Novomeščanih, ki so se izkazali s 17 bloki (6 Lindič), je bil najbolj razpoložen Pulko (18 točk), sledil mu je Pušnik (16), pri gostih pa je 17 točk zbral Robida.

Uspešni so bili sinoči tudi kostanjeviški odbojkarji, ki so s 3:2 premagali Črnuče II, ter žužemberški igralci, ki so z enakim rezultatom odpravili Špan Brezovico.

1.B DOL, 6. krog

Krka - Šoštanj Topolšica

3:1 (25, 13, -19, 22)

Sodnika: Kern Matjaž, Perčič Dejan. Obiskovalcev: 70.

Krka: Hafner 2, Erpič, Kosmina 10, Borin (L), Kožar, Pulko 18, Lavrič 6, Hvala 3, Lindič 9, Pušnik 16, Hardt, Vidmar, Jakše (L), Laknar. Trener: Jernej Rojc.

Šoštanj Topolšica: Boshkov 10, Herodež 7, Robida 17, Kugovnič (L), Frankovič, Mori 11, Repnik, Stojanov 4, Lokvenec 1, Koren 7, Cenić 1. Trener: Dean Stojanov.

Uvodni del obračuna je pripadel gostom. Ti so v tekmo krenili z več zbranosti in energije kot Krkaši. Po asu Herodeža za vodstvo gostov s 7:10 je s polminutnim odmorom reagiral domači trener Rojc. Gosti se niso dali motiti in so še nekaj minut držali visok ritem, z dvema zaporednima blokoma ušli celo 13:18. Domači trener je vzel še drugi odmor, na mestu podajalca pa Kožarja zamenjal s Hafnerjem. Pričel se je preobrat Krke. Namesto Pušnika je priložnost za servis dobil Hvala in se pri tem zelo izkazal, saj so Novomeščani uspeli doseči 6 zaporednih točk in z blokom Pulka prešli v vodstvo z 19:18. V nadaljevanju so preko Pulka in Kosmine povedli s 23:20. Gosti so poskrbeli za zadnji juriš in predvsem po zaslugi razpoloženega Robide izenačili na 24. točki. Na veselje domačih ljubiteljev odbojke je Lindič postavil blok za novo zaključno žogo, niz pa je končal Robida z napako v napadu (27:25).

Drugi niz je udarno odprla Krka, po uspešnem napadu Pušnika je kazalo že 5:0. Gostom tudi polminutni odmor ni pomagal, saj je na serijo dobrih začetnih udarcev Lindiča Krka pobegnila že na visokih 10:2. Tudi drugi polminutni odmor gostom ni prinesel večjih sadov. Njegovim varovancem se je podrl sprejem, posledično so tudi napadalne akcije pogosteje končale v novomeškem bloku ali obrambi, kar so domači s pridom izkoriščali. Delovali so zanesljivo na sprejemu in v napadu, s tem pa tekmeca držali na varnih 10 in več točk razlike in jim do konca niza pustili vsega 13 točk.

V tretjem nizu so Šoštanjčani zopet ponudili več odpora. Mori je goste z asom povedel na štiri točke prednosti (8:12). Krki je upadla zbranost in privoščili so si preveč napak. Poznala se je tudi odsotnost Kosmine, ki je igro zapustil zaradi bolečin v ramenu, nadomestil pa ga je Hvala. Gosti so ponujeno priložnost zgrabili z obema rokama in se znova razigrali. Mori je z napadalni točki dodal še točko z začetnega udarca in gosti so povedli s 15:20. Krkaši so poskušali, a pravega preobrata niso zmogli. Herodež je z asom gostom priigral prvo zaključno žogo, Robida pa je z napadom izkoristil drugo za 25:19.

V četrti niz so bolje krenili domači. Pušnik je napadalni točki dodal še asa za 6:2 in gostujoči trener Stojanov je bil hitro primoran seči po odmoru. Njegovi varovanci so nato zaigrali bolje, predvsem pa izkoristili dejstvo, da Krkaši niso uspeli realizirati nekaj lahkih žog, po asu Stojanova in bloku Robide pa so izenačili na 13. V nadaljevanju si nobena izmed ekip ni uspela priigrati višje prednosti. Pri Krki se je na parket vrnil Kosmina. V končnico so po bloku Pulka in bloku Lindiča s prednostjo 20:18 vstopili domači, a je Robida zaostanek hitro izničil in izenačil na 20. Domači trener je segel po polminutnem odmoru, njegovi varovanci pa so nato v končnici zaigrali bolje od tekmecev iz Šoštanja. Izkušeni Pulko je povedel, Lavrič je dodal blok, Kosmina je priigral prvo zaključno žogo, Krka pa je po napaki Robide izkoristila drugo zaključno žogo za zmago s 25:22 in 3:1 v nizih. Krka tako ostaja neporažena na vrhu lestvice 1. B DOL.

Tilen Pušnik, Krka: "Veseli smo nove zmage, vsekakor pa nismo zadovoljni z igro, ki smo jo prikazali. V napadu ni steklo, nismo se sprostili. V drugem nizu je šlo bolje. Tretji in četrti niz smo dobro začeli, a zapadli v krč. Pomembna je zmaga, čeprav z grenkim priokusom."

Denis Robida, Šoštanj Topolšica: "Načeloma naša igra danes ni bila tako slaba, z izjemo drugega seta. Dejansko igramo precej dobro odbojko, a prevečkrat se nam zgodijo padci v serijah, iz katerih je težko priti. Izgubimo nekaj točk, pade morala in samozavest, tako da potrebujemo več časa, da se vrnemo v ritem."

Lestvica

1.Krka 18

2.Šoštanj Topolšica 13

3.SIP Šempeter 12

4.KEKOOprema Žužemberk 10

5.Špan Brezovica 7

6.Črnuče II 4

7.Korvolley Mislinja 3

8. ATHOS Kostanjevica 2

S. V.; foto: MOK Krka

