Od ponedeljka enomesečna popolna zapora dela Ceste krških žrtev

6.11.2022 | 11:00

Foto: MO Krško

Obvoz

Ureditev v šestih fazah

Krško - Zaradi prenove cestišča in druge infrastrukture bodo v ponedeljek v Krškem za motorni promet popolnoma zaprli odsek glavne mestne prometnice oz. Ceste krških žrtev od mestnega pokopališča do bencinskega servisa OMV. Prenovitvena dela na tem državnem cestnem odseku nameravajo končati v začetku decembra, so sporočili s krške občine.

Gre za nadaljevanje oz. drugo etapo prenove Ceste krških žrtev na odseku od mestnega pokopališča do trgovskega središča v Leskovcu pri Krškem.

Celotna naložba bo stala 3,8 milijona evrov. Direkcija za infrastrukturo bo prispevala 2,3 milijona evrov, Mestna občina Krško pa približno 1,5 milijona evrov.

Občina bo pokrila stroške ureditve javne razsvetljave, pločnikov in podobne infrastrukture. Gre za nekaj manj kot 1,24-kilometrski cestni odsek, na katerem bodo zgradili štiri krožišča in uredili kolesarsko stezo. Naložba obsega še prenovo cestnega odcepa od križišča pri trgovskih središčih Mercator in Tuš do t. i. Job centra, so pojasnili na krški občini.

Drugo etapo prenove Ceste krških žrtev so na direkciji za infrastrukturo zastavili stopenjsko. Celotno prenovo druge etape nameravajo končati konec prihodnjega leta.

Pri prenovi cestišča od krškega pokopališča do bencinskega servisa bodo dela obsegala prenovo glavne ceste, tamkajšnjih križišč, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč s čakališčem, preureditev cestnih priključkov, gradnjo nove fekalne kanalizacije, novih komunalnih vodov in ureditev prometne opreme ter signalizacije. Obvoz bo možen po krški mestni obvoznici, so še opozorili.

Po končanju prenove celotnega cestnega odseka do leskovških trgovskih središč oz. druge prenovitvene etape se bo direkcija lotila še tretje etape s prenovo zadnjega cestnega odseka od krške hidroelektrarne do starega savskega mosta v mestnem središču oz. Zatona.

Po končanju celovite prenove celotne Ceste krških žrtev, ki je še uvrščena med državne ceste, pa naj bi direkcija za infrastrukturo to predala občinskemu upravljanju.

STA; M. K.