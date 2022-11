Kandidatka za županjo Melita Skušek: Za skupnost in napredek

6.11.2022 | 16:30

Melita Skušek

Melita Skušek s kandidati za kostanjeviški občinski svet

Jasmina Bršec in Jakob Gašpir

Kostanjevica na Krki - V knjižnici Galerije Božidar Jakac je v petek svoj program in vizijo razvoja občine Kostanjevica na Krki predstavila kandidatka za županjo Melita Skušek, dolgoletna ravnateljica OŠ Jožeta Gorjupa in občinska svetnica v vseh štirih mandatih samostojne občine ter tudi letošnja občinska nagrajenka, Melita Skušek.

Povedala je, da za županjo kandidira, ker verjame v vizijo, »da naša občina lahko postane še prijaznejša do svojih prebivalcev in še privlačnejša za tiste, ki bi želeli postati del naše skupnosti, saj zmoremo obiskovalcem ponuditi bistveno več, kot jim nudimo trenutno«. Ker ima dolgoletne izkušnje vodenja, ve, kot je poudarila, »da je za načrtovanje in uresničevanje projektov potrebna odločnost in zahtevnost, obenem pa je pomembno tudi znati poslušati, se dogovarjati in iskati kompromise med različnimi interesi«.

Prepričana je, da jih različnost v skupnosti bogati, jim širi obzorja in prispeva k pestrosti življenja. Skupaj s podporniki in kandidati za svetnike, ki izhajajo iz različnih družbenih okolij in so strokovnjaki za različna družbena področja, so zasnovali vizijo razvoja in program, ki jih vodi k skupnemu cilju, to je narediti čim več za skupnost in napredek.

»Kostanjevica na Krki je 16 let samostojna občina, v tem času, na žalost nismo dosegli vsega tistega, kar smo si predstavljali takrat, ko smo se osamosvojili od občine Krško, zato želimo v petem mandatu narediti nek preboj,« je dejala Skušek, kot dolgoročno vizijo pa je navedla: »Kostanjevica na Krki mora postati urbanistični, samooskrbni in zeleni biser Evrope, prepoznan po kulturni dediščini in butičnem turizmu, predvsem pa prijazno okolje za bivanje vseh, ki tvorimo lokalno skupnost.«

Skuškova in njej naklonjeni svetniki se bodo zavzemali za enakomeren razvoj vseh naselij, za izboljšanje komunikacije med občinsko upravo in občani z občnimi zbori, rednim obveščanjem občanov.

P. P.