Krajevni praznik v Šentjanžu - Še vedno se zatika pri državni cesti

6.11.2022 | 13:00

Krajevni praznik KS Šentjanž so sklenili s tradicionalnim pohodom Po poteh Milana Majcna, ki se ga je udeležil tudi predsednik KS Šentjanž Boštjan Repovž (na fotografiji). Pohodnike so povsod zelo lepo sprejeli in tudi pogostili, od Livkovih v Birni vasi do Škoporčevih v Koluderju, pri Vidmarjevih v Hinji pa so domačini pripravili pravo gostijo. (Foto: P. Perc)

Spomin na Milana in Jančija

Šentjanž - Gradnja igrišča pri osnovni šoli, ureditev obračališča za avtobuse in zadnja faza vodooskrbe do zaselka Glino spet odrinjeni, ker ni dogovora o odkupu zemljišča – Odprli postajališče za avtodome v Šentjanžu in tematsko pot na Tak pau

Vsako leto se ob prazniku KS Šentjanž, 29. oktobra, spomnijo dogodkov leta 1941 v Murncah, kjer sta v neenakem boju z okoli 280 Nemci in njihovimi pomočniki padla junaka Milan Majcen in Janči Mevželj. Tudi na letošnji slovesnosti pretekli petek v nabitem kulturnem domu v Šentjanžu so pregledali, kaj so postorili v iztekajočem se letu, in se dotaknili načrtov za naslednje leto.

Po sprejetem krajevnem proračunu so že v februarju prejeli nekaj vlog krajanov za posodabljanje in vzdrževanje cest. Začeli so pripravljalna dela v Svrževem, na Svinjskem, v Rovinah in na Leskovcu. »Zemeljska dela so bila pravočasno končana, zataknilo pa se je pri asfaltiranju. Nekako smo uspeli prepričati izvajalce, da so vzporedno z asfaltiranjem ceste Kal–Svinjsko asfaltirali tudi odsek do stanovanjske hiše Svinjsko 23 v dolžini 100 m,« je povedal predsednik sveta KS Šentjanž Boštjan Repovž.

Za delovanje društev in izvedbo prijavljenih projektov so namenili 13.490 evrov. S temi sredstvi so podprli več kot petdeset različnih aktivnosti, ki jih bodo ali so jih že izvedla društva v KS Šentjanž.

Največ, približno 87.000 evrov je v proračunu KS namenjenih za urejanje cestne infrastrukture, za zimsko službo in tekoče vzdrževanje cest. Postavljena je bila odbojna ograja na Požarčah, urejeno je odvodnjavanje v zaselku Rovine, postavljen je oporni zid in izvedena globinska sanacija z asfaltiranjem na cesti Kamenško–Kamenica. Asfaltiranih je tudi 118 metrov muld v Svrževem in del cestišča na Leskovcu. V programu je še razširitev ceste do stanovanjske hiše Leskovec v Podborštu 10, vse pa kaže, da bodo to prestavili na naslednje leto.

Razveseljivo je, da so krajani lani na participativni proračun Občine Sevnica prijavili kar tri projekte in vse tri množično podprli z glasovanje prek mobilnih telefonov. Vsi trije projekti so bili izbrani in realizirani v tem letu.

V petek so predali namenu postajališče za avtodome in tematsko pot na Tak pau z lesenimi prehodi čez močvirnate dele poti. V tretjem projektu, ureditev zaselka Leskovec, pa so nameščeni smerokazi iz vseh treh smeri. Tudi v letošnjem letu sta bila izbrana oba prijavljena projekta.

Ob tej priložnosti se je Repovž zahvalil za odlično sodelovanje sevniškemu županu Srečku Ocvirku, direktorju občinske uprave Zvonetu Košmerlu ter vsem njunim sodelavkam in sodelavcem ter direktorju Komunale Sevnica Mitju Udovču.

V KS so začeli izvajati pomembne projekte, od hidravlične izboljšave oskrbe s pitno vodo v Šentjanžu in okolici, gradnjo mrliške vežice na Velikem Cirniku, sanacijo opornega zidu na pokopališču na Kalu do sanacije ceste skozi zaselek Češnjice. V postopku načrtovanja in umeščanja v prostor sta rastlinska čistilna naprava ter pridobivanje gradbenega dovoljenja za rušitev hiše Podboršt 1 a. V pripravi je tudi razširitev klanca na odseku Brunk–Kocutna.

Zelo velika pozornost je bila namenjena začetku rekonstrukcije državne ceste Šentjanž–Glino oziroma pridobivanju zemljišč, je dejal Repovž. Potekalo je veliko dogovarjanj in usklajevanj, a v enem primeru do dogovora o odkupu zemljišča še ni prišlo, zato se dela spet prestavljajo v naslednje leto. »Res je, da nam ponovno odrivanje začetka gradnje ni v ponos; zaradi tega stojijo gradnja igrišča pri osnovni šoli in ureditev obračališča za avtobuse ter zaključna faza vodooskrbe do zaselka Glino, vendar nam volja in vztrajnost še vedno vlivata upanje o čim prejšnjemu začetku del,« je samokritično optimističen predsednik Repovž.

Na zadnji seji Sveta KS Šentjanž so sprejeli priporočila, ki jih bodo predstavili novoizvoljenemu svetu KS. Gotovo so v prvi vrsti predlogi in pobude krajanov, nadaljevali bi modernizacijo ceste do pokopališča na Kalu ter do zgradbe šole pripeljati vse telekomunikacijske vode in pitno vodo. Dokončati bo treba cesto do hišne številke Leskovec v Podborštu 10 in slediti občinskim projektom ter urediti okolico mrliške vežice na Velikem Cirniku, je povedal Repovž.

Priznanje KS Šentjanž je na predlog Turističnega društva Šentjanž letos prejela Meta Repovž, chefinja znane gostilne Repovž.

P. P.